＜下町路線バスの旅＞

超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で

１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。

今回は荒川区エリアを巡る。

【出演者】

吉村 崇

井森美幸

胗 俊太郎

江上敬子（ニッチェ）

【今回体験した路線バス】

荒川区コミュニティバス

「さくら」

1日乗車券 540円

【訪れた場所】

●らーめん・居酒屋 斌家（東京都荒川区）

営業時間／11:30〜14:30、17:30〜22:00

定休日／木曜

・からあげ 250円〜

●喫茶＆スナック 白鳥（東京都荒川区）

営業時間／[喫茶]月〜土 8:00〜15:00

[スナック]火〜日 19:30〜24:00

定休日／喫茶[日曜]スナック[月曜]

・ハンバーグ弁当 850円

・生姜焼き弁当 850円

●MJはうす別館（東京都荒川区）

営業時間／テイクアウト11:00〜16:00、ちょい飲み18:00〜23:00

・弁天チーズミートパイ 300円

●おにぎり小桃（東京都荒川区）

営業時間／火〜土 8:00〜14:00

定休日／日・月

・紅おにぎり 250円

●マチヤクレープ（東京都荒川区）

営業時間／12:00〜19:30※生地が無くなり次第終了

・バナナチョコ 600円

・バナナキャラメル 600円

・シュガーバター 500円

・クルミチョコクランチ 600円

●町屋チョップ（東京都荒川区）

営業時間／17:00〜24:00

・チョップお得セット（２人前） 3,300円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜ド堅実ショッピング＞

激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査

絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！

今回は浅野ゆう子も参戦！

【出演者】

小倉優子

北斗 晶

浅野ゆう子

【今回訪れた場所】

コストコ 幕張 倉庫店（千葉県千葉市）

営業時間／10:00〜20:00

【今回紹介した商品】

・アメリカ産チルドビーフ タン厚切り焼肉用 648円（100gあたり）

・ベイクアットホーム プチパン 24個入り 798円

・定塩アトランティックサーモンハラス 269円（100gあたり）

・銀鱈西京漬け切り身 348円（100gあたり）

・麻婆チャーハン 138円（100gあたり）

・デジカルビ 189円（100gあたり）

・アボカド ６玉 1,098円

・タイマンゴー 1.2kg 1,198円

・豚挽肉赤身80% 89円（100gあたり）

・キングスハワイアン ハワイアンスイートロール 1,098円

・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗﾋﾞｵﾘ (ﾎｳﾚﾝｿｳ&ﾁｰｽﾞ) 1.25 kg 3,548円 ※限定倉庫店の販売

・ミニ パルミジャーノ・レッジャーノ 2,398円

・バター風味オリーブオイルスプレッド １kg 1,098円

・バジルソース 624g 2,298円

※一部倉庫店ではお取り扱いがない場合があります

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

各店舗の詳細は、店舗・施設のHPをご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞

アンケートの結果は･･･

「〇〇ズ（ず）」といえば

1位 とんねるず

2位 ザ・ビートルズ

3位 ウルフルズ

4位 ザ・ドリフターズ

5位 さまぁ〜ず

6位 サザンオールスターズ

7位 キャンディーズ

8位 南海キャンディーズ

9位 B'z