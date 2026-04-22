＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は荒川区エリアを巡る。

【出演者】
吉村 崇
井森美幸
胗 俊太郎
江上敬子（ニッチェ）

【今回体験した路線バス】
荒川区コミュニティバス
「さくら」
1日乗車券　540円 

【訪れた場所】
●らーめん・居酒屋　斌家（東京都荒川区）
営業時間／11:30〜14:30、17:30〜22:00
定休日／木曜
・からあげ　250円〜

●喫茶＆スナック　白鳥（東京都荒川区）
営業時間／[喫茶]月〜土　8:00〜15:00
　　　　　[スナック]火〜日　19:30〜24:00
定休日／喫茶[日曜]スナック[月曜]
・ハンバーグ弁当　　 850円
・生姜焼き弁当　　  850円

●MJはうす別館（東京都荒川区）
営業時間／テイクアウト11:00〜16:00、ちょい飲み18:00〜23:00
・弁天チーズミートパイ　　　300円

●おにぎり小桃（東京都荒川区）
営業時間／火〜土　8:00〜14:00
定休日／日・月
・紅おにぎり　　250円

●マチヤクレープ（東京都荒川区）
営業時間／12:00〜19:30※生地が無くなり次第終了
・バナナチョコ　　　600円
・バナナキャラメル　　600円
・シュガーバター　　　500円
・クルミチョコクランチ　　600円

●町屋チョップ（東京都荒川区）
営業時間／17:00〜24:00
・チョップお得セット（２人前）　　3,300円

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。

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＜ド堅実ショッピング＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
今回は浅野ゆう子も参戦！

【出演者】 
小倉優子
北斗 晶
浅野ゆう子

【今回訪れた場所】
コストコ 幕張 倉庫店（千葉県千葉市）
営業時間／10:00〜20:00

【今回紹介した商品】
・アメリカ産チルドビーフ タン厚切り焼肉用　　648円（100gあたり）
・ベイクアットホーム プチパン　24個入り　798円
・定塩アトランティックサーモンハラス　269円（100gあたり）
・銀鱈西京漬け切り身　348円（100gあたり）
・麻婆チャーハン　138円（100gあたり）
・デジカルビ　　　189円（100gあたり）
・アボカド　６玉　1,098円
・タイマンゴー　1.2kg　　1,198円
・豚挽肉赤身80%　　89円（100gあたり）
・キングスハワイアン　ハワイアンスイートロール　　1,098円
・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗﾋﾞｵﾘ (ﾎｳﾚﾝｿｳ&ﾁｰｽﾞ) 1.25 kg　　3,548円　※限定倉庫店の販売
・ミニ パルミジャーノ・レッジャーノ　　2,398円
・バター風味オリーブオイルスプレッド １kg 　　1,098円
・バジルソース　624g　2,298円

※一部倉庫店ではお取り扱いがない場合があります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
　変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
　各店舗の詳細は、店舗・施設のHPをご確認ください。

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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･

「〇〇ズ（ず）」といえば

1位　とんねるず
2位　ザ・ビートルズ
3位　ウルフルズ
4位　ザ・ドリフターズ
5位　さまぁ〜ず
6位　サザンオールスターズ
7位　キャンディーズ
8位　南海キャンディーズ
9位　B'z

 