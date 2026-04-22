４月２２日（水）のヒルナンデス！★下町路線バスの旅★ド堅実ショッピング★国民意識調査ビンゴ
＜下町路線バスの旅＞
超お得な１日乗車券を使って、進化する東京・下町で
１年以内にオープンした最新のお店をめぐる路線バスの旅。
今回は荒川区エリアを巡る。
【出演者】
吉村 崇
井森美幸
胗 俊太郎
江上敬子（ニッチェ）
【今回体験した路線バス】
荒川区コミュニティバス
「さくら」
1日乗車券 540円
【訪れた場所】
●らーめん・居酒屋 斌家（東京都荒川区）
営業時間／11:30〜14:30、17:30〜22:00
定休日／木曜
・からあげ 250円〜
●喫茶＆スナック 白鳥（東京都荒川区）
営業時間／[喫茶]月〜土 8:00〜15:00
[スナック]火〜日 19:30〜24:00
定休日／喫茶[日曜]スナック[月曜]
・ハンバーグ弁当 850円
・生姜焼き弁当 850円
●MJはうす別館（東京都荒川区）
営業時間／テイクアウト11:00〜16:00、ちょい飲み18:00〜23:00
・弁天チーズミートパイ 300円
●おにぎり小桃（東京都荒川区）
営業時間／火〜土 8:00〜14:00
定休日／日・月
・紅おにぎり 250円
●マチヤクレープ（東京都荒川区）
営業時間／12:00〜19:30※生地が無くなり次第終了
・バナナチョコ 600円
・バナナキャラメル 600円
・シュガーバター 500円
・クルミチョコクランチ 600円
●町屋チョップ（東京都荒川区）
営業時間／17:00〜24:00
・チョップお得セット（２人前） 3,300円
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
詳細は、店舗・施設のSNSまたは公式HPをご確認ください。
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＜ド堅実ショッピング＞
激安穴場スポットでまとめ買いの実態を調査
絶対買うべき商品を北斗晶と小倉優子が厳しくチェック！
今回は浅野ゆう子も参戦！
【出演者】
小倉優子
北斗 晶
浅野ゆう子
【今回訪れた場所】
コストコ 幕張 倉庫店（千葉県千葉市）
営業時間／10:00〜20:00
【今回紹介した商品】
・アメリカ産チルドビーフ タン厚切り焼肉用 648円（100gあたり）
・ベイクアットホーム プチパン 24個入り 798円
・定塩アトランティックサーモンハラス 269円（100gあたり）
・銀鱈西京漬け切り身 348円（100gあたり）
・麻婆チャーハン 138円（100gあたり）
・デジカルビ 189円（100gあたり）
・アボカド ６玉 1,098円
・タイマンゴー 1.2kg 1,198円
・豚挽肉赤身80% 89円（100gあたり）
・キングスハワイアン ハワイアンスイートロール 1,098円
・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗﾋﾞｵﾘ (ﾎｳﾚﾝｿｳ&ﾁｰｽﾞ) 1.25 kg 3,548円 ※限定倉庫店の販売
・ミニ パルミジャーノ・レッジャーノ 2,398円
・バター風味オリーブオイルスプレッド １kg 1,098円
・バジルソース 624g 2,298円
※一部倉庫店ではお取り扱いがない場合があります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります
各店舗の詳細は、店舗・施設のHPをご確認ください。
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＜国民意識調査ビンゴ＞
アンケートの結果は･･･
「〇〇ズ（ず）」といえば
1位 とんねるず
2位 ザ・ビートルズ
3位 ウルフルズ
4位 ザ・ドリフターズ
5位 さまぁ〜ず
6位 サザンオールスターズ
7位 キャンディーズ
8位 南海キャンディーズ
9位 B'z