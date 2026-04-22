お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が企画したカンテレのバラエティー番組「千原ジュニアの座王」が世界進出することが22日、発表された。

同番組のグローバル展開に向け、カンテレとフォーマット販売を担当する吉本興業は、フランスの世界最大級のエンターテインメント企業「バニジェイ・エンターテイメント」とフォーマット契約を締結。これにより、フランス、米国、英国など、同社が有する世界25の国と地域、約130の制作会社からなる強力な制作ネットワークを通じて、同番組のローカル版の制作および放送・配信を含む展開が進められる。ジュニアは「海外でも自信を持って楽しんでいただけるフォーマットだと思うので、ぜひ多くの方に楽しんでもらえる番組になればと思います」とコメントした。

「座王」は、漫才やコント、ピン芸などの作り込んだネタではなくショートネタを競い合う、いわば「笑いの総合格闘技」。芸人たちが【大喜利】【ギャグ】【モノマネ】などのお題が書かれたイスを使ってイス取りゲームを行い、座れなかった芸人は「このお題だったら勝てる！」と思う芸人を指名。指名された芸人のイスに書かれたお題に沿ってネタを披露し、2人のうちどちらが面白いかを審査委員長が判定。最後まで勝ち残った者が“座王”に輝く。