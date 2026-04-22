米国とイラン間の停戦交渉が膠着状態に陥る中、ホワイトハウス内部でも意思決定の混乱やリーダーシップ問題を巡る懸念が強まっている。

英国のテレグラフによると、ドナルド・トランプ政府内部では交渉の方向や目標さえ不明確だという不満が提起されている。ある関係者は「何が起きているのか誰も分からない状況」とし、「すべてがめちゃくちゃで、責任の所在も不透明」と伝えた。

混乱の中心にはトランプ大統領の不規則なメッセージがある。トランプ大統領は最近、ソーシャルメディアを通じて交渉妥結が間近だと明らかにした直後、不可能だという立場に旋回するなど、繰り返し発言を翻している。J・D・バンス副統領の役割や日程についても、互いに異なる説明を出しており、政策の一貫性が揺らいでいる。

これに加え、トランプ大統領が睡眠不足と過敏な状態で「整理されていない」メッセージを発信し続けているという証言も出ている。参謀陣がSNS活動の自制を勧告したが、事実上コントロールできていない状況だと伝えられている。

意思決定の構造も弱まったという評価だ。過去とは異なり、体系的な政策検討過程が作動せず、一部の側近を中心とした非公式な議論に依存しているという指摘だ。ジョン・ボルトン元国家安保補佐官は「今は政策決定過程そのものがまともに機能していない」と批判した。

特に大統領の周辺にいわゆる「イエスマン」が布陣したことで、状況認識が歪曲（わいきょく）されているという懸念も提起されている。軍関連の報告でも成功事例中心の情報だけが伝達され、敏感な事案は適切に共有されていないという主張だ。

ホワイトハウス内部でもこうした問題を認知している。スーザン・ワイルズ秘書室長は参謀たちが過度に楽観的な報告ばかり上げているとして懸念を表したが、交渉が膠着状態のままで、これを正そうとする試みは成果を収められなかったと評価されている。

このような内部の混乱の中、副大統領や情報当局のトップら主要人物も積極的な牽制（けんせい）の役割を果たせずにいるという分析が出ている。

テレグラフは、結局トランプ大統領の即興的な意思決定と、これを牽制できない参謀構造がイランとの交渉をさらに難しくさせる要因として作用していると指摘した。