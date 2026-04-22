北斗晶、引退を控えた義娘・凛との共演「最後まで悔いなく、怪我なく…戦ってね」

タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛と番組で共演したことを明かした。

この日、北斗は「女性セブンさんのアンミカちゃんの連載コーナーで対談をさせていただきました」と報告し「ミカちゃんのインタビュアーとしての凄さを感じた今日でした。（アンミカという人は、とてつもない才能の持ち主だと分かっていたけど更に実感しました。）」と絶賛。しかし、対談が盛り上がったあまり「話が弾みすぎてうっかり次が生放送だという事を忘れてMXテレビまで、猛ダッシュ」と、慌てて次の現場へ向かったことを明かした。

続けて、無事に生放送を終えたことを報告し「私の後輩にあたる女子プロレスの選手3人が5月5日（火）横浜BUNTAI大会の告知に来てくれました」と、凛らとの集合写真を公開。引退を控える凛へ「凛ちゃんは、再来週の火曜日でとうとうプロレスを引退します！！残す事、2週間。最後まで悔いなく、怪我なく…戦ってね」とエールを送った。

また、当日は健之介さんがロケで不在だったため「実はスタジオに一緒に孫のすーちゃんも来てました」と明かし、凛と孫・寿々ちゃんの2ショットを公開。「こんな姿のママと写真を撮れるのも最後かな！？」と感慨深げにコメントした。

最後に、放送後には後輩やスタッフらと「大好きなスペアリブを食べに行きました〜」と食事会の様子を報告し「横浜大会頑張ってね〜」とつづり、ブログを締めくくった。