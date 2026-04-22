「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が21日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。理想の男性について語った。

この日はゲストにシンガーソングライターのコレサワを迎え、互いの恋愛観についてトーク。コレサワが「“なんでもいいよ”って言ってくれる」人がタイプだと明かす場面があった。

「あのちゃんはどっちがいいですか？」と振られると「結構決めてくれたほうが楽かもしれない」とあの。「その後文句言ってこなければいい」と続けて笑いを誘った。

「“なんでもいいよ”って言ったのに後からブツブツ言われたりしたら嫌だ」と補足。「意思は持っていてほしいんだけど、どうでもいいようなことは“なんでもいいよ”って言われてもなんも思わない」と明かした。

また「ボクが結構なにもできないので、自分のこと。やってくれるならありがたいなって思う」と説明。「“あのちゃん！あのちゃん！”っておうちの中だけならいい。でもボクが結構それに対して逆にスンとしちゃうタイプだから、その態度をしても負けないならいい。いじけたりとかされたらめんどくさい」とぶっちゃけた。