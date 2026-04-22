USJ、夏イベント開催発表 新ナイトショー＆夜限定のストリートショーなど登場【イベント概要あり】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、夏のナイト・エンターテイメントを全く新しい体験に一新した『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を7月1日〜8月26日に開催すると発表した。
【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショー
このイベントは、ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメント。
新ナイト・ショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』には、大人気のセサミストリートの仲間たち、マイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー、そしてエンターテイナーたちが浴衣姿で登場。ゲストが降りかかる大量の水や泡を浴び、“全員びしょ濡れ”になって盛り上がる。また、ヒット作を多数手がける大人気音楽プロデューサー / DJ・tofubeatsによるスタイリッシュなサウンドで、おなじみの夏ソングからオリジナルナンバーまで思いきり声をあげ、全力で踊って大騒ぎする“超熱狂”体験を提供する。
歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーも夜限定で登場。『ミニオン BOO-YA ブロックパーティ』では、DJスチュアートがプレイする80年代エレクトロ・ポップで目の前のミニオンたちとハチャメチャにフィーバー。『グロウアップ ストリートパフォーマンス』は、シャボン玉やアクロバット、BMXなどが登場する4つの新ストリート・ショーをパーク内各所で開催する。
■『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』概要
開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
開催時間：18：30〜21：00
・NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ
軽快なお祭りのリズムが聞こえたら、メインステージへ集まれ！
スタイリッシュにアレンジされたおなじみの夏楽曲に合わせて、浴衣姿のパークの人気者たちと、みんなで全力踊ろう！
光が彩るスタイリッシュ＆クールなステージには、水＆泡が豪快にスプラッシュ！
ここだけの最強夏ダンスを、びしょ濡れになって楽しもう！
＜開催場所＞グラマシーパーク
＜開催回数＞1日2回 ※日によって異なる
・ミニオン BOO-YA ブロックパーティ
80年代エレクトロ・ポップ調ナンバーを、DJスチュアートがごきげんにプレイ！
ステージを飛び出し特設の“お立ち台”でフィーバーするミニオンたちを間近に、ちょっぴりおバカで楽しい「Boo-Yaダンス」をハチャメチャになって楽しもう！
＜開催場所＞メルズ・ステージ
＜開催時間＞1日2回 ※日によって異なる
・フード＆ゲーム
フードカートもこの夏はまるで屋台の楽しさに！いつものパークにはない、光るカップで楽しむドリンクや、チョコバナナ味のチュリトスなどお祭り感満載！
カーニバルゲームには、夜祭りに映えるネオンカラーのゲームの景品が登場！ぜひゲットして！
＜開催店舗＞フード：ユニバーサル・マーケット（ニューヨーク・エリア）をはじめ、パーク内レストランやフードカートなど
ゲーム：フェスティバル・イン・ザ・パーク（ニューヨーク・エリア）
※ゲームの景品は予告なく変更する場合があり
※詳細は後日発表します
・グロウアップ ストリートパフォーマンス
通り沿いに連なる屋台をアレコレ楽しむように、ストリートを歩けばもれなく巻き込まれる多彩な祭りパフォーマンスの数々！
手拍子で参加したり、一緒に踊ったり、写真を撮ったり、思いのままに楽しもう！
・ハロー！ネオンサマー・グリーティング
この夏限定のカラフルな浴衣でかわいく登場するハロー・キティ＆ダニエルは、最高にフォトジェニック！一緒にダンスしたり、夏モチーフのネオン・アイテムを手に、カラフルかわいい夏の1枚を撮ろう！
＜開催場所＞グリーン・ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマーナイト・ストリート・アクション
ダブルダッチやBMX…ド迫力のアクロバティック・パフォーマンスは圧巻！
夜空に映えるカラフルなネオンの演出で一層クールに！
スゴ技光るアーニー＆バートのパフォーマンスにも注目！
＜開催場所＞ステージ 22前ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマービート・スプラッシュ
色とりどりのバケツやゴムチューブを叩く西アフリカやブラジルのお祭りなど、初めて出会う世界のお祭りに大興奮！
音×水を楽しむリズミカルなショーに、手拍子で参加しよう！
＜開催場所＞ユニバーサル・マーケット付近（ニューヨーク・エリア）
・サマーナイト・バブル・ファンタジー
6人組ガールズダンサーによる、シャボン玉とカラフルなライトを使ったダンス・パフォーマンス。
ポップでキュートな世界にマッチする大量のシャボン玉が、夏の夜空に舞い上がる！
＜開催場所＞ハリウッド・エリア
・サマー・グロウ・モーメント（限定日開催）
夏祭りを満喫した一日の締めくくりは、ラグーン沿いへGO。色とりどりのパイロが、音楽に合わせて夏の夜空を華やかに彩る！
＜開催場所＞ラグーン
＜開催時間＞20：55〜21：00
※毎日開催ではありません
※開催日、開始時間は日によって異なりますので、公式WEBサイト内のイベントカレンダーにてご確認ください
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6041303
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. （C）2026 HIHATT LLC
【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショー
このイベントは、ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメント。
歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーも夜限定で登場。『ミニオン BOO-YA ブロックパーティ』では、DJスチュアートがプレイする80年代エレクトロ・ポップで目の前のミニオンたちとハチャメチャにフィーバー。『グロウアップ ストリートパフォーマンス』は、シャボン玉やアクロバット、BMXなどが登場する4つの新ストリート・ショーをパーク内各所で開催する。
■『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』概要
開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
開催時間：18：30〜21：00
・NO LIMIT！ グロウアップ Oh！ マツリ
軽快なお祭りのリズムが聞こえたら、メインステージへ集まれ！
スタイリッシュにアレンジされたおなじみの夏楽曲に合わせて、浴衣姿のパークの人気者たちと、みんなで全力踊ろう！
光が彩るスタイリッシュ＆クールなステージには、水＆泡が豪快にスプラッシュ！
ここだけの最強夏ダンスを、びしょ濡れになって楽しもう！
＜開催場所＞グラマシーパーク
＜開催回数＞1日2回 ※日によって異なる
・ミニオン BOO-YA ブロックパーティ
80年代エレクトロ・ポップ調ナンバーを、DJスチュアートがごきげんにプレイ！
ステージを飛び出し特設の“お立ち台”でフィーバーするミニオンたちを間近に、ちょっぴりおバカで楽しい「Boo-Yaダンス」をハチャメチャになって楽しもう！
＜開催場所＞メルズ・ステージ
＜開催時間＞1日2回 ※日によって異なる
・フード＆ゲーム
フードカートもこの夏はまるで屋台の楽しさに！いつものパークにはない、光るカップで楽しむドリンクや、チョコバナナ味のチュリトスなどお祭り感満載！
カーニバルゲームには、夜祭りに映えるネオンカラーのゲームの景品が登場！ぜひゲットして！
＜開催店舗＞フード：ユニバーサル・マーケット（ニューヨーク・エリア）をはじめ、パーク内レストランやフードカートなど
ゲーム：フェスティバル・イン・ザ・パーク（ニューヨーク・エリア）
※ゲームの景品は予告なく変更する場合があり
※詳細は後日発表します
・グロウアップ ストリートパフォーマンス
通り沿いに連なる屋台をアレコレ楽しむように、ストリートを歩けばもれなく巻き込まれる多彩な祭りパフォーマンスの数々！
手拍子で参加したり、一緒に踊ったり、写真を撮ったり、思いのままに楽しもう！
・ハロー！ネオンサマー・グリーティング
この夏限定のカラフルな浴衣でかわいく登場するハロー・キティ＆ダニエルは、最高にフォトジェニック！一緒にダンスしたり、夏モチーフのネオン・アイテムを手に、カラフルかわいい夏の1枚を撮ろう！
＜開催場所＞グリーン・ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマーナイト・ストリート・アクション
ダブルダッチやBMX…ド迫力のアクロバティック・パフォーマンスは圧巻！
夜空に映えるカラフルなネオンの演出で一層クールに！
スゴ技光るアーニー＆バートのパフォーマンスにも注目！
＜開催場所＞ステージ 22前ストリート（ハリウッド・エリア）
・サマービート・スプラッシュ
色とりどりのバケツやゴムチューブを叩く西アフリカやブラジルのお祭りなど、初めて出会う世界のお祭りに大興奮！
音×水を楽しむリズミカルなショーに、手拍子で参加しよう！
＜開催場所＞ユニバーサル・マーケット付近（ニューヨーク・エリア）
・サマーナイト・バブル・ファンタジー
6人組ガールズダンサーによる、シャボン玉とカラフルなライトを使ったダンス・パフォーマンス。
ポップでキュートな世界にマッチする大量のシャボン玉が、夏の夜空に舞い上がる！
＜開催場所＞ハリウッド・エリア
・サマー・グロウ・モーメント（限定日開催）
夏祭りを満喫した一日の締めくくりは、ラグーン沿いへGO。色とりどりのパイロが、音楽に合わせて夏の夜空を華やかに彩る！
＜開催場所＞ラグーン
＜開催時間＞20：55〜21：00
※毎日開催ではありません
※開催日、開始時間は日によって異なりますので、公式WEBサイト内のイベントカレンダーにてご確認ください
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6041303
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. （C）2026 HIHATT LLC