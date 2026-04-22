マンションの“エアコン修理”に「3万円」払ったら、後日友人に「普通大家持ちじゃない？」と言われビックリ！ わが家には大金だったのに、実は“払わなくて良かった”なんて…大家負担のケースとは

エアコンが壊れて修理したら「大家持ちじゃない？」と言われた……

賃貸マンションに家族で住んでいて、エアコンが壊れたため、自分で修理費を払い、業者に直してもらいました。友人とのランチで「エアコンの修理代が3万円かかった」と話したら、「賃貸だったらエアコンの修理代は大家持ちじゃない？」と言われました。

大家には修繕義務と呼ばれるルールがあり、設備が故障したときの責任があるとのことです。今回のケースは自分で修理してしましたが、本来は大家が負担する費用なのでしょうか。また、「あとから修理代を大家に請求できる」のでしょうか。



賃貸マンションのエアコンの修理代は誰が払う？

結論からいうと、エアコンの修理代は大家負担になる場合と、借主負担になるケースとに分かれます。

大家負担になるのは、入居時から設備として設置されていたエアコンで、経年劣化によって壊れた場合です。借主に過失がなくエアコンが壊れたときは、民法の修繕義務に基づき、大家が修理の手配をして費用を払う必要があります。

一方、借主の使い方が原因で故障した場合や、自分で設置したエアコンの場合は、借主が負担しなければなりません。また、エアコンが以前の入居者が置いていった残地物の場合や、契約書に「修理は借主負担」と明記されているケースは自己負担となります。

大家負担にもかかわらず、自分で修理してしまった場合は、あとから修理代を請求しても「勝手にやったので払えません」となる可能性があります。大家や管理会社は、提携している修理会社があることが多く、勝手に修理すると状況を確認できないからです。

賃貸マンションのエアコンが壊れた場合は、まず管理会社や大家に連絡するとよいでしょう。大家が備え付けたエアコンであれば修理・交換してもらい、そうでなければ自分で修理の手配を進めます。

そのため、「エアコンが壊れてすぐに修理したい」からといって、勝手に業者を手配するのは避けたほうが無難です。まずは管理会社や大家に連絡し、どう進めたらよいのかを確認しましょう。



自分が直さなければならないときの修理代の相場

前記のとおり、管理会社や大家に連絡した結果、自分が直さなければならないケースもあります。エアコンの修理代はどのくらいなのでしょうか。どの程度の故障かにもよりますが、エアコンの修理代の相場は、次のとおりです。



・エアコンの電源が入らない：1万6000～4万2000円

・冷暖房が効かない：1万6000～13万7000円

・室外機が作動しない：1万6000～13万7000円

・室外機の水漏れ：7400～13万7000円



上記のとおり、故障の具合によって修理代は異なり、場合によっては買い換えたほうがよいときもあります。近年、夏の暑さは熱中症などのリスクもあり、エアコンは必須な設備です。

賃貸マンションのエアコンが壊れた場合は、管理会社や大家に連絡をして、早急に修理の手配を進めましょう。また、夏本番の前にエアコンをつけてみて、正常に作動するかをチェックするのをおすすめします。



まとめ

賃貸マンションのエアコンが壊れた場合、大家負担のケースと自分が負担しなければならないときがあります。エアコンが正常に作動しないときは、まず管理会社や大家に連絡をして、どちらが修理代を負担するのかを確認するとよいでしょう。

エアコンは快適に暮らしていくための設備であり、近年は命を守るためにも必要なものといえます。夏を迎える前に壊れていないかを確認し、故障している場合は適切に手配を進めてください。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士