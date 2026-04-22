辻希美、10日間で3回告白→フラれるもその後に結婚 「どこがよかったの？」黒柳徹子がずばり質問
タレントの辻希美（38）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（後1：00）に出演。夫タレントの杉浦太陽（45）との交際のきっかけについて語った。
【画像】笑顔がステキ！杉浦太陽・辻希美・希空の初共演ショット
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
結婚して19年が経ち、杉浦への感謝を語った。その後、同番組に初出演したシーンを振り返り。当時の映像内で、黒柳が「初めてお会いになった時から『いいな』って思って？」と振ると、辻は「完全に一目惚れで。18歳の時ですね」と答えていた。また出会いについて「3回告白して3回フラれましたね」と辻。フラれた理由を聞かれ「すごい…キャピキャピしてる感じだったので、7歳も歳が離れているので子どもに見えたんでしょうね」などと語っていた。
当時の映像を見ながら、改めて出会いを振り返り。「3回告白して3回フラれて（笑）」「3回告白したのも、10日間くらいの間に3回告白してたみたいなんですよ」などと説明した。すると黒柳から、「どこがよかったの？」と質問が。辻は照れた様子を見せながら、「いまだにそうなんですけど、笑った顔は変わってないですね」としみじみ。黒柳は「いいね、わかります。ハンサムですよね、あなたもすごくかわいい」と答えていた。
【画像】笑顔がステキ！杉浦太陽・辻希美・希空の初共演ショット
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
当時の映像を見ながら、改めて出会いを振り返り。「3回告白して3回フラれて（笑）」「3回告白したのも、10日間くらいの間に3回告白してたみたいなんですよ」などと説明した。すると黒柳から、「どこがよかったの？」と質問が。辻は照れた様子を見せながら、「いまだにそうなんですけど、笑った顔は変わってないですね」としみじみ。黒柳は「いいね、わかります。ハンサムですよね、あなたもすごくかわいい」と答えていた。