JR四国は2026年4月22日、ゴールデンウイーク期間（4月24日～5月6日）の指定席予約状況を発表しました。

【写真を見る】JR四国、GW期間の指定席予約率は32.7% 快速マリンライナーの指定席はピーク日68.8% 特急の予約率は？【22日現在】

22日現在の予約席数は約7万1千席で、予約率は32.7%となっています。

予約のピーク日は、下り（本州方面→四国方面）が5月2日（土）で予約率51.2%、上り（四国方面→本州方面）が5月5日（火・祝）で46.5%となっています。

主な列車のピーク日における予約率は以下のとおりです。

マリンライナー（岡山→高松）指定席：68.8%（混雑時間帯：9時台～16時台）

南風（岡山→高知）：62.7%（混雑時間帯：7時台～14時台）

しおかぜ（岡山→松山）：59.2%（混雑時間帯：9時台～14時台）

うずしお（高松→徳島）：32.4%（混雑時間帯：10時台～11時台）

マリンライナー（高松→岡山）指定席：65.5%（混雑時間帯：8時台～19時台）

南風（高知→岡山）：59.9%（混雑時間帯：12時台～15時台）

しおかぜ（松山→岡山）：50.8%（混雑時間帯：13時台）

うずしお（徳島→高松）：37.6%（混雑時間帯：10時台）

JR四国は「混雑時間帯・列車を外せば余裕のある列車もある」としつつ、自由席車両の混雑が予想されるとして、指定席の早めの予約を呼びかけています。