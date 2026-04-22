＜気づいたら産後うつ？＞もう妊娠7ヶ月、お腹の子を産みたくない。上の子も可愛いと思えない…
妊娠中は今から生まれてくる愛しいわが子を思うと、ワクワクしたりドキドキしたり。しかしなかにはネガティブな気持ちで妊娠期間を過ごすママもいます。先日ママスタコミュニティには、2人目のお子さんを妊娠中のママから「産みたくない」というタイトルでこんな投稿が寄せられました。
『妊娠7ヶ月だけど、産みたくない。もうどうにもならないけど。1歳の長男も可愛いとは思えない。これからずっと子育てするんだと思うと地獄に感じる。なんでみんな出産と子育てができるの？』
「子どもが可愛くない」「子育てつらい」私もそうだったよ！
『私は2歳と4歳の頃にそう思っていたよ。人生真っ暗だった。でも子も成長するし……。しんどい時期が長く続くわけではないとだけ言っておきたい』
『2人目妊娠中、1歳の上の子が可愛くなかったわ。早めに里帰りして家事育児を手伝ってもらえるようになってから、余裕ができて楽になったよ。里帰りとか家事代行とか一時預かりとか、利用するのがいいと思うよ。今はいろいろ支援もあるし』
『上が1歳児じゃ大変だよね。うちは選択1人っ子だけど、私自身は3連続年子の末っ子。長子は1年くらい近居の伯母（母の姉）が預かっていたらしい』
投稿者さんと同じように、自身が妊娠中やわが子が未就学児の頃は子育てがとても大変で、わが子を可愛いと思えなかった時期があったことを正直に告白していたママもいました。「この辛い日々がいつまで続くんだろう」「寝たい、休みたい」「旦那は仕事しかしていないのに自分だけが苦労している」とすべての物事が嫌になり、人生に絶望し、子どもを産んだことを後悔すらしてしまう。こうした暗黒時代を経験したママたちは、決して少なくないのではないでしょうか。
限界なら、周りにSOSを出して
『1人目が大変すぎたのでは』
『産まれてみると、可愛くてしょうがなくなるパターンもある。あまり思い詰めないで』
多くは語られませんでしたが、投稿者さんは予期せぬ妊娠をしたのかもしれません。一度は「産む」と決めたものの、だんだんとお腹が大きくなってきたタイミングで、出産をポジティブに捉えられなくなっているのではないでしょうか。
ただ大きいお腹を抱えて上のお子さんをずっと自宅保育しているとしたら、日々の生活がとても大変なことは容易に想像できます。常にお子さんと一緒にいることで息が詰まってしまうのであれば、出産後、早めに仕事を始めることも視野に入れてもいいかもしれません。そして実家のサポートや行政のサービス、家事代行など、いろいろな方法や支援を活用することが大切。限界を迎える前に周囲の頼れる人に相談してほしいですね。
子育ては総じて、周囲と比べて落ち込まなくていい
『みんなってわけではないよ。大抵キラキラ子育てしか見せていないだけ』
『産後うつでは？ 旦那は育児を一緒にしてくれている？ そんな気持ちならしんどいでしょ。助産師さんや産婦人科、役所とか話せるところに頼ったほうがいいと思うよ。抱え込むより無理なら助けてもらおう』
周囲やネットの情報を見て「みんな子育てを楽しんでいるのに、私は子どもを可愛いと思えない」と比較している可能性はないでしょうか。子どもが小さなうちは本当に休む暇がなく、子育ては誰しも大変です。SNSやネットではいい面しか見せていないことが多いもの。そうした情報に影響されすぎないように、うまく遮断することも大切ですよね。
またママたちが気になったのは「産みたくない」「上の子も可愛くない」と思うほど投稿者さんが追い詰められているなかで、「旦那さんがどう思っているのか」という点でした。旦那さんや親に相談できる状況だといいですが、難しい場合はますます専門機関を早めに頼るべきでしょう。
子どもを可愛いと思えなかったり、出産が不安になったりすることは誰にでも起こりうることですから、投稿者さんが自分を責める必要はないですよね。投稿者さんが少しでも楽になる方法を探して、今を乗り切ってほしいです。
文・AKI 編集・有村実歩