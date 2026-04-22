関西の81歳人気アナ、包帯巻いた姿「どうしたの？」 桑原征平が左手親指を骨折・手術へ ABCラジオ番組で理由語る
関西で活躍するフリーアナウンサー・タレントの桑原征平（81）が、22日放送のABCラジオ『桑原征平 粋も甘いも』（毎週水曜 正午）に出演し、左手親指を骨折したことを明かした。
【写真】桑原征平、包帯巻いた痛々しい姿
番組アシスタントの桂紗綾アナウンサーが、放送開始前に自身のXで「えらいこっちゃー!!!征平さん、左手骨折だそうで痛々しい」「でも変わらずお口は達者ですよ!!」と左手に包帯を巻いた桑原との2ショットを公開。
番組では、桂アナが「どうしたの？左手！ゾウのお手々みたいになってる」と聞くと、桑原は「先週の金曜日」の出来事とし、知人らと会い、お礼に「ドンペリ」をもらって大阪駅に急いだところ「階段の最上段でドーンとひっくり返ってもてん」と明かした。
高いと聞いていた「ドンペリ」は死守するも、左手が階段にひっかかったという。その後「日が経つごとにグローブのような手になってきて」と病院を受診。親指の根本が折れており「（今週）金曜日の晩、手術することになりました」と語った。
桑原は「全然それが痛ないねん。腫れるだけやねん」と痛み止めも飲んでないとし、「それもひとつの老化のええ面ですな」と言われたと笑わせた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】桑原征平、包帯巻いた痛々しい姿
番組アシスタントの桂紗綾アナウンサーが、放送開始前に自身のXで「えらいこっちゃー!!!征平さん、左手骨折だそうで痛々しい」「でも変わらずお口は達者ですよ!!」と左手に包帯を巻いた桑原との2ショットを公開。
高いと聞いていた「ドンペリ」は死守するも、左手が階段にひっかかったという。その後「日が経つごとにグローブのような手になってきて」と病院を受診。親指の根本が折れており「（今週）金曜日の晩、手術することになりました」と語った。
桑原は「全然それが痛ないねん。腫れるだけやねん」と痛み止めも飲んでないとし、「それもひとつの老化のええ面ですな」と言われたと笑わせた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。