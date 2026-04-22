水野真紀、冠番組元チーフプロデューサーの死去を報告「誰からも慕われる方でした」故人偲び最後のやりとりも伝える

水野真紀、冠番組元チーフプロデューサーの死去を報告「誰からも慕われる方でした」故人偲び最後のやりとりも伝える