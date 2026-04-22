アズジェント<4288.T>がストップ高となる前営業日比１００円高の６８７円に買われた。同社は２１日の取引終了後、英ＡＩセキュリティースタートアップのＨＩＲＵＮＤＯ ＡＩ（ヒルンドＡＩ）と提携し、生成ＡＩに向けた同社の「マシンアンラーニング」技術を５月中旬より国内で提供すると発表。これを材料視した買いが集まったようだ。



事実に基づかない情報を生成するハルシネーションが企業活動のリスク要因となるなか、学習済みＡＩモデルから特定のデータや不要な知識を選択的に取り除く商用マシンアンラーニングプラットフォーム「Ｈｉｒｕｎｄｏ」を提供する。利用者は迅速かつ低コストでモデル内のリスクを低減できるようになるという。提供価格は２２８０万円で、アズジェントは１年間で３０件の導入を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS