名古屋銀行 <8522> [東証Ｐ] が4月22日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の268億円→280億円(前の期は208億円)に4.5％上方修正し、増益率が28.2％増→34.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の140億円→152億円(前年同期は105億円)に8.5％増額し、増益率が32.7％増→44.0％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の200円→270円(前の期は1→3の株式分割前で270円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、有価証券利息配当金等の増加により資金利益が当初予想を上回る見込みであることから通期業績予想を修正するものです。 なお、連結業績予想の修正は、主に単体業績予想の修正によるものです。※ 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。



当行は、業績及び配当性向等を総合的に勘案し、期末配当予想を１株当たり50円から70円増配し、１株当たり120円とすることといたしました。