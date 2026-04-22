骨折の松本明子『ゴゴスマ』復帰「申し訳ありませんでした」 骨折時の状況を熱弁「左足首があらぬ方向に直角に曲がり…」
タレントの松本明子（60）が、20日放送のTBS系情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）に生出演。「左足関節脱臼骨折」から復帰を果たした。
【写真】役に立つと絶賛！松本明子と愛車
冒頭で、石井亮次アナから「松本明子さんが、3週間ぶりに復帰」と向けられた松本は「すみません。もう…ご心配、ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした」と謝罪した。
骨折時の状況については「時は4月2日でございまして。前日の4月1日も、東京地方、かなり夜まで雨が降っておりまして。その翌日ですが、昼間、真っ昼間なんですが、玄関を開けて、一歩目出たところで、左足がツルンと滑ってしまいましてですね。気が付きましたら激痛で、左足首があらぬ方向に直角に曲がり。激痛で。もうぶらんぶらんと外れてしまったという」と明かした。
その上で「主人がいた時間でしたので（自分を）操り人形のように、抱き起こしてくれまして、そのまま緊急手術になりまして。一応、ボルト12本と金属プレート入れる手術をしていただきまして。今はリハビリに励んでおります」とコメント。「ゴゴスマスタッフに、脚を乗せる台を作っていただきまして」と感謝の思いを伝えていた。
松本は3日、自身のインスタグラムに「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と投稿。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と報告。20日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』に生出演し、仕事復帰を果たしていた。
【写真】役に立つと絶賛！松本明子と愛車
冒頭で、石井亮次アナから「松本明子さんが、3週間ぶりに復帰」と向けられた松本は「すみません。もう…ご心配、ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんでした」と謝罪した。
骨折時の状況については「時は4月2日でございまして。前日の4月1日も、東京地方、かなり夜まで雨が降っておりまして。その翌日ですが、昼間、真っ昼間なんですが、玄関を開けて、一歩目出たところで、左足がツルンと滑ってしまいましてですね。気が付きましたら激痛で、左足首があらぬ方向に直角に曲がり。激痛で。もうぶらんぶらんと外れてしまったという」と明かした。
松本は3日、自身のインスタグラムに「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と投稿。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と報告。20日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』に生出演し、仕事復帰を果たしていた。