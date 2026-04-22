骨折の松本明子『ゴゴスマ』復帰「申し訳ありませんでした」 骨折時の状況を熱弁「左足首があらぬ方向に直角に曲がり…」

骨折の松本明子『ゴゴスマ』復帰「申し訳ありませんでした」 骨折時の状況を熱弁「左足首があらぬ方向に直角に曲がり…」