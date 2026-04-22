お笑いコンビ、マシンガンズの滝沢秀一（49）が22日、自身のXを更新。首相官邸の公式ホームページ内にある「ご意見募集」コーナーを紹介した。

最近、SNS上などでは高市早苗首相や高市政権の外交や財政政策、首相としての資質やスタンス、先が見えない石油やナフサ不足問題対策、さまざまな疑惑報道などについて凄まじい数の意見が渦巻く事態になっている。

そうした状況をうけてか、滝沢は「発信はいいが、SNSでの議論は分断、見た人達の政治離れをうむので、こういうものがあるとのご紹介」と書き出し、首相官邸の公式サイトの中にある「ご意見募集（首相官邸に対するご意見・ご感想）」と書かれたコーナーのアドレスを添付した。

そして「魔法のスイッチではないが何度送ってもいい。その場合、コピペじゃなく、学びながらブラッシュアップしていこう、と自分にも言い聞かせる」と記した。

そして、続くポストでは「野党の方が国民の意見を拾い上げなくてはならないから、こちらも。子育てや労働、税金、防災、国防なんでも」と書き、各野党の同種のアドレスを添付した。

この投稿に対し「芸能人がこういうふうに声を上げてくれるのは本当にありがたいです」「こうやって声をあげて行くのは大切だなぁと」などとさまざまな声が寄せられている。