名画を閉じ込めた上品ギフト缶！ レーマン「コフレトワール」

記事ポイント レーマンから缶入りクッキーギフト「コフレトワール」が登場。2026年5月14日から全国百貨店やSM・GMS銘店売場で税込1,620円で発売。モネの「睡蓮」をあしらった缶に5種類の焼き菓子を詰め合わせた上品な一品。 レーマンから缶入りクッキーギフト「コフレトワール」が登場。2026年5月14日から全国百貨店やSM・GMS銘店売場で税込1,620円で発売。モネの「睡蓮」をあしらった缶に5種類の焼き菓子を詰め合わせた上品な一品。

ブルボンの連結子会社であるレーマンから、缶入りクッキーギフト「コフレトワール」が登場します。

2026年5月14日から全国で発売され、日常使いのカジュアルギフトにも選びやすい商品です。

レーマン「コフレトワール」





商品名：コフレトワール内容量：192g発売日：2026年5月14日販売チャネル：全国百貨店、SM・GMS銘店売場価格：1,620円（税込）賞味期限：製造日から150日

「コフレトワール」は、クッキーやプレッツェルなど5種類を小さな化粧缶に詰め合わせたクッキーギフトです。

商品名は、フランス語で小箱や宝箱を意味する「Coffret」と、キャンバスを意味する「Toile」を組み合わせたものです。

キャンバスに描かれた美しい絵画を宝石箱のようなクッキー缶で楽しんでほしいという思いが込められています。

缶の蓋にはクロード・モネの「睡蓮」の一部をあしらい、持ち歩きしやすいサイズ感と高級感を両立しています。

5種類の焼き菓子





バタークッキー：バターが香るさっくり食感のクッキーココアクッキー：ココアパウダーを練り込んださっくり食感のクッキーアマンドサブレ：クラッシュアーモンドを散りばめたバータイプのサブレノワールサブレ：ココアパウダーを練り込んだバータイプのサブレソルトプレッツェル：塩味とカリッとした食感が楽しめるプレッツェル

缶を開けると現れるのは、食感や風味が異なるフールセックの詰め合わせです。

クッキー2種に加え、バータイプのサブレ2種、塩味のあるプレッツェルを組み合わせ、軽やかな味わいを楽しめます。

アートを楽しむ缶デザイン





小さな缶にはモネの「睡蓮」を部分使いし、見た目にも気品を感じる仕上がりです。

食べ終えたあとも手元に残したくなるデザインで、ちょっとした手土産や感謝を伝えるギフトにもぴったり。

上品なクッキー缶です。

レーマンは1948年創業のチョコレートメーカーで、1961年には日本で初めて「麦チョコ」を生み出したブランドです。

洋菓子のおいしさとアート性をあわせて楽しめる新作ギフトとして注目したい一缶です。

贈る相手を選びにくい価格帯なのもうれしいポイントです。

レーマン「コフレトワール」の紹介でした。

よくある質問

Q. コフレトワールはいつからどこで買えますか？

A. コフレトワールは2026年5月14日に全国発売されます。

販売チャネルは全国百貨店のほか、SM・GMSの銘店売場で、日常使いのギフトとして購入しやすい展開です。

Q. コフレトワールにはどんな焼き菓子が入っていますか？

A. バタークッキー、ココアクッキー、アマンドサブレ、ノワールサブレ、ソルトプレッツェルの5種類が入っています。

さっくり食感や塩味など、異なる風味を一缶で楽しめます。

Q. コフレトワールの価格や内容量は？

A. 価格は1,620円（税込）で、内容量は192gです。

賞味期限は製造日から150日で、贈り物としてだけでなく自宅で少しずつ楽しみたいときにも選びやすい仕様です。

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