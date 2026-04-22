韓国BLドラマ『桃の花が咲きました』、5・6からFODで配信決定 突然の“モテ期”に振り回されるロマンスコメディー
俳優のスビン、チャ・セジンらが出演する韓国BLドラマ『桃の花が咲きました』（全8話）が、5月6日0時よりFODで全話独占見放題配信される。
【写真】『天気予報のような恋愛』シン･ジョンユ＆ウ･ジハンが再共演の作品
同作は、突然訪れた“モテ期”に振り回されながらも、本当の恋を探していくピュアな主人公ユ・ドハの恋模様を描いた、BLロマンスコメディー。27歳にして恋愛未経験というドハが、戸惑いながらも一歩ずつ恋に向き合う等身大の姿と、甘くて切ない恋物語には胸キュン必至。恋のときめきだけでなく、クスっと笑える掛け合いが詰まった作品となる。
ある日身に覚えのない罪を着せられ、不当に会社を解雇されてしまうユ・ドハ。仕事も自信も失い、途方に暮れるドハは、突如現れた怪しげな占い師から「男を惑わす」運命にあると告げられる。その言葉をきっかけに、まるで運命が動き出したかのように、タイプの異なる3人のイケメンたちが次々とドハに急接近する。
ドハを取り巻くのは、魅力も距離感もまったく異なる3人のイケメン男性たち。ドハの潔白を信じ、解雇後も落ち着いた包容力で支える、元上司のチョン・ヨンサン。年下ながらも恋愛豊富なプレイボーイのヨン・ハラムは、甘い言葉と大胆なアプローチで、ドハを自分のペースに引き込んでいく。さらに、長年ドハのそばで喜怒哀楽を見守ってきた親友のギョンことテッキョンは、いつでも自然体で寄り添い、ドハの信頼を得る存在。友情と愛の狭間で揺れる感情の中で、ドハが見せる成長が本作最大の見どころとなっている。
恋に不器用ながらも自然と周囲を魅了し続けるドハは、果たして3人のうちの誰と結ばれたのか。三者三様の愛情表現が交錯し、ドハが辿り着く恋の行方が、最後まで見逃せない展開となる。
■あらすじ
身に覚えのない罪を着せられて不当に会社を解雇されたユ･ドハ。途方に暮れる帰り道、怪しげな占い師が現れて「男を惑わす」と告げると、その言葉どおりに3人の男たちがドハに急接近する。
ドハの潔白を信じ、元上司としてドハを支えるチーム長ことチョン･ヨンサン。年下男子のヨン･ハラムは恋愛巧者。甘い言葉でドハを巧みに自分のペースに引き込む。ドハの喜怒哀楽を一番近くで受け止めてきたのは、親友のギョンことテッキョンだ。
ある日、27歳にして恋愛未経験のドハに人生初のロマンスが訪れる。酒に酔ってよろめく背中を支えてくれた＜彼＞との運命の熱いキス。果たして、ドハのファーストキスの相手は誰か。ドハの彼氏探しが今、始まる。
■キャスト
スビン、チャ・セジン、イ・ドハン、チャ・ユヒョン
■スタッフ
演出：キム・アヨン
脚本：ドユン
【写真】『天気予報のような恋愛』シン･ジョンユ＆ウ･ジハンが再共演の作品
同作は、突然訪れた“モテ期”に振り回されながらも、本当の恋を探していくピュアな主人公ユ・ドハの恋模様を描いた、BLロマンスコメディー。27歳にして恋愛未経験というドハが、戸惑いながらも一歩ずつ恋に向き合う等身大の姿と、甘くて切ない恋物語には胸キュン必至。恋のときめきだけでなく、クスっと笑える掛け合いが詰まった作品となる。
ドハを取り巻くのは、魅力も距離感もまったく異なる3人のイケメン男性たち。ドハの潔白を信じ、解雇後も落ち着いた包容力で支える、元上司のチョン・ヨンサン。年下ながらも恋愛豊富なプレイボーイのヨン・ハラムは、甘い言葉と大胆なアプローチで、ドハを自分のペースに引き込んでいく。さらに、長年ドハのそばで喜怒哀楽を見守ってきた親友のギョンことテッキョンは、いつでも自然体で寄り添い、ドハの信頼を得る存在。友情と愛の狭間で揺れる感情の中で、ドハが見せる成長が本作最大の見どころとなっている。
恋に不器用ながらも自然と周囲を魅了し続けるドハは、果たして3人のうちの誰と結ばれたのか。三者三様の愛情表現が交錯し、ドハが辿り着く恋の行方が、最後まで見逃せない展開となる。
■あらすじ
身に覚えのない罪を着せられて不当に会社を解雇されたユ･ドハ。途方に暮れる帰り道、怪しげな占い師が現れて「男を惑わす」と告げると、その言葉どおりに3人の男たちがドハに急接近する。
ドハの潔白を信じ、元上司としてドハを支えるチーム長ことチョン･ヨンサン。年下男子のヨン･ハラムは恋愛巧者。甘い言葉でドハを巧みに自分のペースに引き込む。ドハの喜怒哀楽を一番近くで受け止めてきたのは、親友のギョンことテッキョンだ。
ある日、27歳にして恋愛未経験のドハに人生初のロマンスが訪れる。酒に酔ってよろめく背中を支えてくれた＜彼＞との運命の熱いキス。果たして、ドハのファーストキスの相手は誰か。ドハの彼氏探しが今、始まる。
■キャスト
スビン、チャ・セジン、イ・ドハン、チャ・ユヒョン
■スタッフ
演出：キム・アヨン
脚本：ドユン