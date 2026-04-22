江畑幸子さん

写真拡大

　バレーボール元日本代表の江畑幸子さん（36）が22日、自身のインスタグラムで第2子妊娠を報告した。

【写真】仲良く自撮り！夫の高橋駿氏との2ショットを公開した江畑幸子さん

　江畑さんは「安産祈願に行ってきました」と夫との高橋駿氏との2ショットをアップすると、「今年の夏に家族が増える予定です」と報告した。また「元気な赤ちゃんに会えるのがドキドキ、ワクワク、楽しみです」と心境をつづり、現在妊娠7ヶ月目であることも明かした。

　江畑さんは2021年3月に現役を引退し、翌年10月にＶリーグ女子のヴィクトリーナ姫路でコーチを務める高橋氏と結婚。23年8月に長女を出産した。