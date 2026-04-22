◆米大リーグ エンゼルス２―４ブルージェイズ（２１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、敵地・エンゼルス戦に「７番・三塁」で先発出場。４打数無安打１三振で２試合連続となるノーヒットに終わり、打率２割２厘となった。昨季ア・リーグを制したチームは３連勝となった。

この日の岡本は４回２死一、二塁で打球速度１０３・７マイル（約１６６・９キロ）の三直に倒れるなど運が味方しなかった。他球団の日本人野手ではカブス・鈴木誠也外野手（３１）が１号２ラン、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が４戦連発の９号ソロと活躍した一日だったが、岡本から快音は生まれなかった。

１９日（同２０日）の敵地・Ｄバックス戦では初回無死満塁で左越えの２点二塁打を放ち、メジャー移籍後初めて１試合複数打点を記録。３回には左翼席へ３号ソロを放り込んだ。１６試合ぶりの一発は打球速度１０３・３マイル（約１６６・２キロ）、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）の当たりだった。しかし、前日２０日（同２１日）のエンゼルス戦では３打数無安打１四球。２度目の２戦連発を逃すなど、なかなか波に乗れていない。

ＡＰ通信によると、チームは１９日の試合後、チャーター機の機械トラブルにより米アリゾナ州フェニックスからカリフォルニア州アナハイムまでバス移動。暗い砂漠の中を約６時間走り続けた。“メジャーの洗礼”を受けた岡本だが、２０日の試合前には３月のＷＢＣ日本代表で共闘した菊池雄星投手（３４）と談笑するなどリラックスした様子も見せていた。

メジャー１年目の今季はデビューから６試合連続安打を放つなど順調なスタート。３月２９日（同３０日）の本拠地・アスレチックス戦では待望の１号を放ち、３０日（同３１日）のロッキーズ戦では２試合連発をマークしたが、４月に入ってからは初めて対戦する投手、環境にやや苦戦している。