WING、「ブルーアーカイブ」よりフィギュア「カンナ」を4月23日に予約開始
【ブルーアーカイブ カンナ】 4月23日 予約開始
WINGは、フィギュア「カンナ」を4月23日に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりヴァルキューレ警察学校公安局の局長「カンナ」を1/7スケールフィギュア化したもの。「狂犬」というあだ名で畏れられる彼女の、厳格で凛とした佇まいが再現されている。
また、ECストア「WING HOBBY STORE」では限定特典として「笑顔パーツ」が付いてくる。
／- WING フィギュア公式 (@wing_official) April 22, 2026
📢近日受注開始
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「犯罪者の尋問なら、お任せを」#ブルーアーカイブ「カンナ」は4月23日（木）受注開始予定です！
「狂犬」というあだ名で畏れられる彼女の、厳格で凛とした佇まいをお見逃しなく✨#ブルアカ#WINGフィギュア pic.twitter.com/K5rLm8TEDV
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