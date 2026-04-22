今日22日(水)と明日23日(木)の夜は、西の空で月と木星が近づき、低い空には金星も輝きます。両日ともに、北の地域ほど広く晴れるでしょう。東日本や西日本でも、場所によっては雲の間から観察するチャンスがありそうです。

22日と23日の夜 日の入り後 西の高い空に注目

この時期の木星は、日の入り後の西の高い空で明るく輝いています。

今日22日の夜と、明日23日の夜は、ともに、木星と月が西の空で接近します。夜のはじめ頃であれば、西の低い空に金星を見ることもできます。





大まかな日の入りの時刻は、北日本では18時15分〜18時25分くらい、東日本では18時20分〜18時35分くらい、西日本では18時35分〜18時55分くらい、沖縄では18時55分〜19時15分くらいの所がほとんどです。なお、木星と月は、日の入り後、空が暗くなってから21時くらいまでは比較的高い位置で見られますが、深夜になると北西の低い空に沈んで見られなくなってしまいます。

22日と23日の夜 北の地域ほど広く晴れ

今日22日から明日23日にかけて、低気圧や前線に伴う雨雲が、西日本から東日本付近をゆっくりと通過する見込みです。



今日22日の夜は、九州は全域で雨で、中国と四国、近畿、東海にかけても厚い雲に覆われます。

関東甲信や北陸も雲が増えますが、場所によっては、雲の切れ間から星空を見るチャンスもあるでしょう。

東北と北海道は広く晴れて、天体観測に良さそうです。沖縄も、晴れる所が多いでしょう。



明日23日の夜は、九州や中国、四国は雨がやんできて、雲の間から月と木星が顔を出す所もありそうです。

近畿や東海、関東甲信は雨で、北陸と東北南部も曇りや雨となるでしょう。沖縄も雲に覆われて、所々で雨が降ります。

一方、青森県をはじめ東北北部は晴れる所があり、北海道も広く晴れるでしょう。こちらのエリアは、明日も多くの所で月と木星を見られそうです。