◇MLB ジャイアンツ 3-1 ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)

ドジャースがジャイアンツとの3連戦初戦に臨むものの、相手投手陣に苦戦し、わずか3安打で押し出しによる1得点のみに終わり、1-3と接戦を落としました。

ここまで好投を続けてきた山本由伸投手でしたが、この日は初回に落とし穴がありました。先頭打者に内野安打とエラーで無死2塁とすると、さらに四球が絡みいきなり無死満塁のピンチを背負います。続けて相手4番のラファエル・ディバース選手やイ・ジョンフ選手のタイムリーなどで3失点。初回に打者8人と対峙する苦しい立ち上がりとなりました。

それでも2回以降は、立ち直り本領発揮。4回まで三者凡退でおさえるなど粘りの投球を続け、7回まで追加点を許さず反撃を待ちます。

一方打線は相手先発ランデン・ループ投手に苦戦。3回までヒット一本に抑えられます。4回にはようやく反撃し、3つの四球で1死満塁のチャンスを得ると、このチャンスでキム・ヘソン選手も四球を勝ち取り、押し出しによって1点を返します。しかし後続のアレックス・コール選手が併殺打に倒れ、三者残塁となってしまいました。

相手先発のループ投手が降板した6回以降も、ジャイアンツのリリーフ陣の前に沈黙したドジャース打線。6回にはテオスカー・ヘルナンデス選手が2塁打、7回には大谷翔平選手のショートへの内野安打とヒットを放ちますが、いずれも単発のみ。8回、9回も細かい継投策の前にヒットが出ず、わずか3安打で接戦を落としました。