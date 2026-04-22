【算数クイズ】「640 ÷ 5」を暗算5秒で解く方法は？ 1分以内に挑戦！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
普通に取り組むと一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で解けるか挑戦してみましょう。
640 ÷ 5 = □
ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！
答えを見る
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▼解説
「5で割る」計算を素早く行うには、式を「× 2 ÷ 10」と変換するのが脳トレ流のスマートな解き方です。
640 ÷ 5 の計算方法：
1. まず640を2倍する（ 640 × 2 = 1,280 ）
2. 出てきた数字を10で割る、つまり末尾の「0」を1つ消す（ 1,280 ÷ 10 = 128 ）
3. 答えは 128 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵。覚えておくと便利ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
普通に取り組むと一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で解けるか挑戦してみましょう。
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
640 ÷ 5 = □
ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！
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正解：128正解は「128」でした。
▼解説
「5で割る」計算を素早く行うには、式を「× 2 ÷ 10」と変換するのが脳トレ流のスマートな解き方です。
640 ÷ 5 の計算方法：
1. まず640を2倍する（ 640 × 2 = 1,280 ）
2. 出てきた数字を10で割る、つまり末尾の「0」を1つ消す（ 1,280 ÷ 10 = 128 ）
3. 答えは 128 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵。覚えておくと便利ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)