一見すると普通の割り算ですが、実は「5で割る」計算には、筆算を使わずに一瞬で答えを導き出す魔法のようなテクニックが存在します。ヒントは、数字を2倍にしてみること。1分と言わず、5秒での正解を目指してチャレンジしてみましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

普通に取り組むと一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で解けるか挑戦してみましょう。

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

640 ÷ 5 = □

ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！

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正解：128

正解は「128」でした。

▼解説
「5で割る」計算を素早く行うには、式を「× 2 ÷ 10」と変換するのが脳トレ流のスマートな解き方です。

640 ÷ 5 の計算方法：
1. まず640を2倍する（ 640 × 2 = 1,280 ）
2. 出てきた数字を10で割る、つまり末尾の「0」を1つ消す（ 1,280 ÷ 10 = 128 ）
3. 答えは 128 となる

このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵。覚えておくと便利ですよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)