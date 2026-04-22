「カラオケまねきねこ」がドン・キホーテとコラボ しいたけスナックなど「情熱価格」人気商品の味わいがポテトで楽しめる
「カラオケまねきねこ」は、ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」とのコラボレーション『まねきドポテト』を24日よりカラオケまねきねこ全店で期間限定販売する。
【写真】ドン・キホーテで人気の『しいたけスナック』
同商品は、ドン・キホーテで年間販売数700万個を売り上げた人気商品の味わいをシーズニングとして再現。専用紙袋にポテトとシーズニングを入れて”振る”というアクションを加えることで、味覚だけでなく、体験として楽しめるエンタメ型ポテトとして提供する。
ドン・キホーテで高い販売実績を持つ人気商品と、業界No.1の店舗数を誇るカラオケまねきねことのコラボレーションにより、カラオケルームというプライベート空間において、盛り上がりながら楽しめるエンタメ体験を届ける。
■商品概要 ※価格は税込
『まねきドポテト（6種類）』
588円／大盛920円
まねきドポテト食べ放題（1人あたり）学生610円／学生以外920円
※学生以外の人も3人以上の利用で610円
【フレーバーラインナップ】
・しいたけスナック風味：旨味を凝縮した、驚きの再現度
・とろけるミックスチーズ風味：濃厚なコクがポテトと相性抜群
・ごまにんにく風味：一度食べたら止まらない、やみつきの味わい
・韓国海苔風味：香ばしい海苔の風味が広がる定番フレーバー
・業務用ソーセージ風味：肉の旨味を凝縮した、食べ応えある一品
・秒でどこでも卵かけ風ご飯のたれ風味：ポテトがまさかのTKGに。新感覚の味わい
【写真】ドン・キホーテで人気の『しいたけスナック』
同商品は、ドン・キホーテで年間販売数700万個を売り上げた人気商品の味わいをシーズニングとして再現。専用紙袋にポテトとシーズニングを入れて”振る”というアクションを加えることで、味覚だけでなく、体験として楽しめるエンタメ型ポテトとして提供する。
■商品概要 ※価格は税込
『まねきドポテト（6種類）』
588円／大盛920円
まねきドポテト食べ放題（1人あたり）学生610円／学生以外920円
※学生以外の人も3人以上の利用で610円
【フレーバーラインナップ】
・しいたけスナック風味：旨味を凝縮した、驚きの再現度
・とろけるミックスチーズ風味：濃厚なコクがポテトと相性抜群
・ごまにんにく風味：一度食べたら止まらない、やみつきの味わい
・韓国海苔風味：香ばしい海苔の風味が広がる定番フレーバー
・業務用ソーセージ風味：肉の旨味を凝縮した、食べ応えある一品
・秒でどこでも卵かけ風ご飯のたれ風味：ポテトがまさかのTKGに。新感覚の味わい