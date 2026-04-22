たまごっち史上初のドローンライトショーを開催 “さがみ湖イルミリオン”フィナーレを飾る
アドベンチャーリゾート「さがみ湖MORI MORI」は、5月9日と10日に、「たまごっちのキラキラどろ〜んらいとしょ〜 inさがみ湖MORI MORI」を開催する。
【写真】まめっちとくちぱっちがキラキラ！開催中のイルミネーション
ドローンライトショーは、10日に終了する関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」と、世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね〜しょん！」のフィナーレを飾るスペシャルイベントで、たまごっち史上初のドローンショーとなる。
標高370メートルの山頂エリアから、500機のドローンが一斉に飛び立ち、夜空をキャンバスに、たまごっちたちがUFOや流れ星に乗って夜空を駆け巡るシーンなど、キラキラ鮮やかに彩る幻想的なショーを繰り広げる。たまごっちたちのかわいくヘンテコな世界に加え、観覧車や虹色に輝くリフト、そして森の斜面を埋め尽くす約600万球のイルミネーションとともに、これらすべてが一体となって楽しめる圧巻の景色は、同施設ならではの感動のハイライトとなる。
【写真】まめっちとくちぱっちがキラキラ！開催中のイルミネーション
ドローンライトショーは、10日に終了する関東最大級600万球のイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン」と、世界中で愛され続けるデジタルペット「たまごっち」とのコラボレーションエリア「さがみ湖で発見！たまごっちのキラキラいるみね〜しょん！」のフィナーレを飾るスペシャルイベントで、たまごっち史上初のドローンショーとなる。