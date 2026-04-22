AAA宇野実彩子（39）と與真司郎（37）が22日、都内でサロン専売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に出席した。

AAAデビュー20周年を迎え、各地でファンミーティングを実施。宇野は「ファンの皆さんと会えなかった期間が長かったので、緊張して不安もあったけど、皆さん本当に待っていてくれて、温かい世界に包んでいただきました」と感謝。「AAAの存在を守り続けたいし、ファンの皆さんとの関係も強いものにし続けていきたい」と語った。

この日は“あたうのコンビ”として親しまれる2人の過去の写真を公開。與は「出会って24年ぐらい、1回もけんかしたこともないし、距離を置くとかもない」と関係性を明かした。宇野の20年での変化を問われると、「いい意味で変わらず、でも大人の魅力が増して、“女性”ってなったね。アダルティーな色気もありながら、昔のギャル時代よりも今の方が好きですね」と明かしていた。

宇野も「（與は）最年少だけど、いろんな変化の中でどんどんたくましくなって、少年だった真司郎が生きる力をたくわえている。1人の男の子の成長を見守っているような感じです」とにっこり。今でも頻繁に電話で連絡を取り合う仲だといい、「今は相談に乗ってもらえる、心強くて頼れる存在です」と語った。