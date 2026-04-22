◇インターリーグ ホワイトソックス11-5ダイヤモンドバックス（2026年4月21日 フェニックス）

「村神様」がチームをけん引している。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。4-0の2回2死の第2打席で、今季初の4試合連発となる第9号を右翼席に超速打球で打ち込むなど、5打数3安打1打点の活躍でチームを2連勝に導いた。

試合前の打者紹介では、敵地ファンは無反応だったが、打球速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度の9号ソロを見届けると、「オーッ」とどよめき。「murakami」の名はフェニックスのファンにも刻まれた。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、大リーグデビューから23試合で9本塁打をマークしたのは日本選手では最多。これまでの最多だった大谷翔平の23試合で6本塁打を上回った。また、日本選手の4戦連発は大谷翔平、鈴木誠也に並ぶ日本選手最多タイ。1年目で4戦連発をマークしたのは初となった。

結果は三塁内野安打、右越えソロ、四球、遊撃内野安打、右飛、中飛。シーズンに換算すると、アーチは63発ペース。脅威のハイペースで量産態勢に入っている。