元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日までにブログを更新。引退を控える、長男健之介さんの妻でプロレスラーの凛（33）へエールを送った。

北斗は「MXテレビまで、猛ダッシュ 生放送前の打ち合わせにギリギリ間に合って 無事に生放送開始」とTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜午後5時）に生出演したことを報告し「今日は… 私の後輩にあたる女子プロレスの選手3人が5月5日（火）横浜BUNTAI大会の告知に来てくれました 長与千種さんの女子プロレス団体マーベラスより 桃野美桜選手 彩芽蒼空選手 フリーランスで我が長男の嫁の凛選手」と出演した選手を紹介した。

続けて「凛ちゃんは、再来週の火曜日でとうとうプロレスを引退します!!残す事、2週間。最後まで悔いなく、怪我なく…戦ってね」と凛へエールを送り「実はスタジオに一緒に孫のすーちゃんも来てました 生放送中、凛ちゃんが出演する時は邪魔にならないようにスタッフの皆さんが遊んでくれてましたが 皆さんありがとうございました こんな姿のママと写真を撮れるのも最後かな!?」とプロレスのコスチューム姿の凛と、孫の寿々ちゃんとのショットをアップした。

さらに「私も再来週の生放送の後に会場に駆けつけますが… 果たして凛ちゃんの引退試合に間に合うのか」とつづった。