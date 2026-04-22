山本由伸は雨の中“力投”も今季2敗目　大谷翔平はアジア選手新、球団2位タイの53試合連続出塁

◆サンフランシスコ・ジャイアンツ3ー1ロサンゼルス・ドジャース 21日（日本時間22日午前10時45分試合開始、オラクルパーク）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番・DH」で、山本由伸投手（27）とともに先発出場。大谷は7回の第4打席で内野安打を放ち、連続出塁記録を53試合に伸ばした。山本は7回3失点で今季2敗目を喫した。

大谷は前日のロッキーズ戦で52試合連続出塁を果たし、秋信守（韓国）が持つアジア選手最長記録に並んでいた。

1回裏、エラーとヒット、四球で無死満塁のピンチを迎えた山本は、4番ディバーズにライトへタイムリーを打たれて先制点を許す。なおも無死満塁で5番シュミットのセンターへの浅めのフライで中堅手コールと左翼手テオスカー・ヘルナンデスが交錯する間に犠牲フライとなり、2点目を献上。1死1、3塁となって6番イ・ジョンフにライト前に落ちるタイムリーを打たれ、3失点の立ち上がりとなった。

4回表、1死満塁で7番キム・ヘソンが押し出しの四球を選んでドジャースが1点を返す。

ジャイアンツ先発ループの前に第1、第2打席ともに空振り三振、第3打席はライトフライに倒れていた大谷は、7回表2死1塁で迎えた第4打席、4番手で登板したミラーがフルカウントから投げた6球目の高め直球をショートへゴロで打ち返し激走。1塁セーフで内野安打となり、アジア選手単独トップとなる53試合連続出塁を達成した。

53試合連続出塁は、2000年のショーン・グリーンと並ぶドジャース球団史上2位の記録。デューク・スナイダー（1954年）の球団記録、58試合まであと「5」に迫った。

2回以降立ち直った山本は、雨の中力投を見せ、7回まで無失点に抑えて降板。打者28人に101球を投げて被安打6、奪三振7、与四球2、失点3の成績だった。反撃を1点に抑えられたドジャースはジャイアンツに1−3で敗れ、山本は今季2敗目（2勝）を喫した。

大谷は4打数1安打、三振2の成績だった。