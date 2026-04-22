女子ゴルフの海外メジャー今季初戦、シェブロン選手権は２３日から４日間、テキサス州メモリアルパーク・コースで行われる。予選ラウンド組み合わせが２１日に発表され、大会連覇が懸かる西郷真央（島津製作所）はネリー・コルダ、リリア・ブ（ともに米国）との歴代優勝者でのペアリングとなった。第１日は午後１時３９分（日本時間２４日午前３時３９分）に１０番からスタートする。

日本勢は１５人が出場し、昨年の全英女子オープンを制した山下美夢有（花王）はミンジ・リー（オーストラリア）らと１番から午前８時２７分（同午後１０時２７分）にティーオフ。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は山下と同時刻に１０番から競技を始める。

昨季日本ツアー年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は午前７時１５分（同午後９時１５分）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）はアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）らと午前８時３分（同午後１０時３分）、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は午前８時５１分（同午後１０時５１分）にいずれもインコースから出る。

前週７位の勝みなみ（明治安田）、古江彩佳（富士通）は午後に競技を開始する。