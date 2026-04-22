平野ノラ、平成風ミニスカ制服姿＆過去ショットに反響「違和感ゼロ」「ガチの平成ギャル」
【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いタレントの平野ノラが4月21日、自身のInstagramを更新。平成ギャル風の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳女性芸人「あの時代の再現度がすごい」ミニスカ制服姿
平野は「六本木ミュージアムで開催中の『平成恋愛展』へ」とつづり、写真を複数枚投稿。カーディガンにミニスカート、ルーズソックスを合わせ、ストレートのセミロングヘアにはピンクとブルーのハイビスカスのヘアアクセサリーをつけた平成のコギャル風ファッションでイベントを楽しむ様子を公開した。また「チョベリグなナツさでバッチグーだったの〜 これはズッ友と行くっきゃない！ 行かないとMK5だから〜行け〜」とコギャル風の言葉づかいで続け、写真の最後では1999年（平成11年）当時の自身の姿も披露している。
この投稿には「違和感ゼロ」「懐かしい」「あの時代の再現度がすごい」「最後ガチの平成ギャル来た」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女性芸人「あの時代の再現度がすごい」ミニスカ制服姿
◆平野ノラ、ミニスカ制服姿披露
平野は「六本木ミュージアムで開催中の『平成恋愛展』へ」とつづり、写真を複数枚投稿。カーディガンにミニスカート、ルーズソックスを合わせ、ストレートのセミロングヘアにはピンクとブルーのハイビスカスのヘアアクセサリーをつけた平成のコギャル風ファッションでイベントを楽しむ様子を公開した。また「チョベリグなナツさでバッチグーだったの〜 これはズッ友と行くっきゃない！ 行かないとMK5だから〜行け〜」とコギャル風の言葉づかいで続け、写真の最後では1999年（平成11年）当時の自身の姿も披露している。
◆平野ノラの投稿に反響
この投稿には「違和感ゼロ」「懐かしい」「あの時代の再現度がすごい」「最後ガチの平成ギャル来た」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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