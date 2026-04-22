しまむら、今日好き“青春祭”参加メンバーの着用アイテムを発売 “きんりの”らがキュートに着こなし
しまむらは25日より、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「青春祭 2026 by 今日、好きになりました。」参加メンバーの着用アイテムを販売する。
【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
同イベントは、3月26日に開催。4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベントとなっている。
【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
同イベントは、3月26日に開催。4月から新たに始まる新生活や新学期の“前夜祭”とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベントとなっている。