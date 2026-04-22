タレントの辻希美（38）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年8月に誕生した次女の出産を振り返った。

辻は2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。現在は、インフルエンサーとして活動中の18歳長女・希空、15歳の長男・青空さん、13歳の次男・昊空（そら）さん、7歳の三男・幸空さんを育てており、昨年8月には次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。

「もう1回女の子を育ててみたい」との思いから、妊活を経て5人目の夢空ちゃんを授かった。「40歳になるまで」と期限を決めていたが「長女がデビューするっていうタイミング」で妊娠が判明。「全身が震えちゃって、主人と喜びました」と振り返った。

子供たちの反応について「ちゃんと確認できてから報告したら、長女は泣いて喜んでくれて、長男は、私が死んじゃわなわいかっていうことを凄い心配してくれて」と告白。「でも凄く喜んでくれました」と打ち明けた。

そして家族総出で立ち会ったという出産は「全部で13人ぐらいいた」と回想。無痛分娩のため会話もできたといい、「長女も下のほうから見てたので、“もう頭が出てるよ、もうちょっとだよ”って応援してくれて」と明かした。

さらに「思春期まっただ中」の13歳次男について、辻は「赤ちゃんが生まれたことで、それも吹っ飛んだというか」と告白。夢空ちゃんと対面した子供たちの様子を「取り合いでしたね。“抱っこする”、“抱っこする”って」と笑顔を見せていた。