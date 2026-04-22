元ＳＫＥ４８で俳優の古畑奈和（２９）が、「ＳｔｅｌｌａＪｅａｎ（ステラジーン）」オリジナルショートドラマ「母の愛人の妻に堕ちました」（２２日配信開始）にヒロインとして出演することが２２日、発表された。

古畑は「私自身、初めてのショートドラマ撮影でした。そして『ＳｔｅｌｌａＪｅａｎ』初のオリジナルショートドラマということで、こうして一緒に挑戦し、作品を届けられることをありがたく思っています」とコメントした。

映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテインメントプラットホーム「ＳｔｅｌｌａＪｅａｎ」の公開記念作品第２弾となるオリジナルショートドラマの同作は、２２日から独占配信を開始。櫻井佑樹（劇団ＥＸＩＬＥ）が主演を務め、古畑がヒロインとして出演する。

物語は、母親の不倫現場を目撃してしまった主人公・日向朔也（櫻井）が、偶然、母の不倫相手の妻・亜紀（古畑）と出会い、孤独を抱えながらも笑おうとする彼女のもろさに触れるうち、その存在は次第に特別なものになっていく。

櫻井と古畑ともに“初めてのキスシーン”にも挑戦。体当たりで禁断のラブストーリーを演じ切った。古畑は「年下の彼との出会いによって、葛藤を抱えながらも少しずつ感情がほどけていく姿も大切に演じました」と振り返り、「登場人物それぞれの言葉にならない感情や、そこからくる行動、繊細な心の揺れも見どころの一つです。ぜひご覧いただけたらうれしいです」と呼びかけた。