BOSのテイタムとブラウンがPO個人通算3P成功数ランキングを上昇…NBA優勝経験を持つスコアラーデュオ

4月22日（現地時間21日）、NBAチャンピオンを決める「NBAプレーオフ2026」にて、ボストン・セルティックスとフィラデルフィア・セブンティシクサーズのGAME2が開催。この試合でジェイソン・テイタムとジェイレン・ブラウンが3ポイント成功数のNBAプレーオフ個人通算記録でランキングを上げた。

先発出場したテイタムは2本の3ポイントを決め、プレーオフ個人通算295本となりJ.Rスミス（元クリーブランド・キャバリアーズなど）の294本を抜き10位に浮上した。同じくスターターに名を連ねたブラウンは5本の3ポイントでプレーオフ個人通算270本に到達。チャウンシー・ビラップス（元デトロイト・ピストンズなど）の267本を上回り16位に上昇した。

この試合テイタムは19得点、ブラウンが36得点と活躍を見せたが、そのほかの選手の得点が伸びず97－111で敗退。シリーズは1勝1敗のタイとなった。NBAチャンピオンの経験がある2人のスコアラーが3ポイントの記録を伸ばし、チームを優勝へ導くことができるか。さらなる活躍に期待がかかる。

■NBAプレーオフ個人通算3ポイント成功数ランキング



1位：650 ステフィン・カリー（ゴールデンステート・ウォリアーズ）



2位：501 クレイ・トンプソン（ダラス・マーベリックス）



3位：481 レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）



4位：441 ジェームズ・ハーデン（クリーブランド・キャバリアーズ）



5位：385 レイ・アレン（元ボストン・セルティックスなど）



6位：366 ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）



7位：324 マヌ・ジノビリ（元サンアントニオ・スパーズ）



8位：320 レジー・ミラー（元インディアナ・ペイサーズ）



9位：315 ダニー・グリーン（元サンアントニオ・スパーズなど）



10位：295 ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）



11位：294 J.R・スミス（元クリーブランド・キャバリアーズなど）



12位：292 コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）



13位：285 デレク・フィッシャー（元ロサンゼルス・レイカーズなど）



14位：279 ポール・ジョージ（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）



15位：276 ポール・ピアース（元ボストン・セルティックスなど）



16位：270 ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）



17位：267 チャウンシー・ビラップス（元デトロイト・ピストンズなど）



18位：261 ロバート・オーリー（元ロサンゼルス・レイカーズなど）



19位：254 カイル・コーバー（元アトランタ・ホークスなど）



20位：249 カワイ・レナード（ロサンゼルス・クリッパーズ）

【動画】NBAプレーオフ2026セルティックスVSシクサーズGAME2ハイライト映像