日向坂46最新シングル「Kind of love」歌唱メンバーなど収録内容が解禁！バックカバーも公開

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日向坂46が5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の全貌が明らかになり、併せてバックカバーも解禁となった。

■各タイプ収録内容決定！TYPE-Dは三期生楽曲「サラバ サラバ」収録

今作の表題曲「Kind of love」は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、四期生・平岡海月が初センターを務める、ひなた坂46（日向坂46のアンダーメンバーの呼称）メンバーによる楽曲「Empty」が収録される。

さらに、各タイプごとの収録内容も決定。

TYPE-Aには、加入して1年が経った五期生による楽曲「円周率」を収録。フォーメーションは明かされておらず期待が高まる。

TYPE-Bには、正源司陽子、山下葉留花の四期生2名によるユニット曲「心のブランコ」、TYPE-Cには、五期生の最年少メンバー大野愛実、坂井新奈、高井俐香の3名によるユニット曲「SHUWA SHUWA」が収められる。

TYPE-Dには、久しぶりの三期生楽曲「サラバ サラバ」が収められることになり、先日グループからの卒業を発表した山口陽世を含む三期生によるZeppツアーも控えるなか、ファンの間では盛り上がりを見せている。そして通常盤には、表題曲を歌唱するメンバーによる「君にやられた！」が収録される。

また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-AとTYPE-Bには2025年11月に行われた五期生による初めてのワンマンライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』のライブ映像が収録。TYPE-CとDには五期生の個人PV第2弾が収録されることも判明した。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■【画像】「Kind of love」バックカバー写真5点

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/