ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地で行われているダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場。2回表の第2打席に4試合連続となる9号ソロを放つなど、4打数3安打1四球1打点の活躍を見せている。

■4試合連続弾に足でも奮闘

前カードのアスレチックス戦で今季2度目の3試合連続本塁打を放っていた村上。この日もダイヤモンドバックスとの初戦で打棒が爆発した。

2死走者なしで迎えた2回表の第2打席、村上は相手先発メリル・ケリー投手の4球目チェンジアップを強振。打球は角度30度、速度113.0マイル（約181.9キロ）で右翼スタンドへ一直線。飛距離426フィート（約129.8メートル）の一発となり、メジャー自身初の4試合連続本塁打を記録した。

初回の第1打席で三安を放った村上は、4回表の第3打席で四球を選ぶと、6回表の第4打席では足でも魅せた。2番手テーラー・クラーク投手の4球目スライダーを捉えた打球は遊撃へのゴロとなったが、一塁へ全力疾走で駆け抜けて内野安打に。この試合3本目のヒットとした。

シカゴのスポーツ専門局『CHSN』の公式Xは「これは非常に印象的だ。彼は4試合連続で本塁打を放っており、持っているものをすべて出し切っている」と、そのプレーを称賛した。

全打席出塁を続けていた村上は、8回表の第5打席こそ右飛に倒れたものの、4打数3安打1四球1打点。打率は.237、OPSは.990とし、26歳の日本人ルーキーが存在感を示している。

