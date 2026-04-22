◇プロ野球セ・リーグ 巨人2ー1中日（4月21日、長野）

山瀬慎之助選手の代わりに1軍に合流することになった巨人の小林誠司選手。阿部慎之助監督は昇格の意図について、「抑え捕手」という役割を担って欲しいと語っていました。

「終盤に捕手に代走を出せる。（甲斐）拓也とかは（試合の）頭から使いたいから、後から行けるっていうと誠司の方が。一番そういう能力が高いから」

その言葉通り、7回に大城卓三選手がエラーで出塁すると、代走の切り札としての成長過程にある宇都宮葵星選手が1塁に送られました。この回、2点を取った巨人は8回から小林選手を“抑え捕手”に。その小林選手は大勢投手と8回を抑えた後に、その足でブルペンへ。9回を担う守護神、ライデル・マルティネス投手と言葉を交わしました。

「どのキャッチャーでもやってることですよ」とこの状況について語った小林選手。「注意事項を伝えに行ったというか、ライデルが持ってるまっすぐ、フォークとか、やっぱりすごいボールを投げるので、自信を持って投げていこう。すごいからって伝えただけです」と続けました。

前回の登板、神宮で逆転負けを喫したマルティネス投手。こうした細やかな気づかいが小さいながらも勝利の一因となっているのかもしれません。