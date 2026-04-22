ロックバンド「クレイジーケンバンド」のボーカル・横山剣が２２日、都内で行われた横浜開港記念イベント「ハマフェスＹ１６７」（５月３０、３１日、神奈川・馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手エリア）の開催記念発表会に出席した。

横浜開港を祝う年に一度のイベントで、今年のテーマは「笑顔花咲く横浜感謝祭」。横浜出身の横山は、地元のプロ野球・ＤｅＮＡが開幕ダッシュに失敗して苦戦中であることを聞かれ「昨日（２１日）は１６点入ったんで。今年は絶対日本一になりたいと思います」と、浮上を信じてエールを送った。

ハマフェス２日目の５月３１日には、クレイジーケンバンドとして無料のスペシャルコンサートを行う。横山は「コール＆レスポンスありきの曲」というテーマソング「ハマのビート」に加え、「アルバムにも入っていない未発表曲をやりたい。どんな反応があるか怖いけど、最高のライブにしたい」。完全地元のライブに「近所のおばさんとかお子さんとか、知り合いばかりなので…」と頭をかきながらも、おなじみの「イイ〜ネ！」ポーズを決めていた。