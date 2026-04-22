「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の幕開け！ハウステンボス「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」オープニングセレモニー

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、日本初『エヴァンゲリオン』をテーマにした8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」のオープニングセレモニーが、2026年4月22日に開催されました。

4月24日のグランドオープンに先駆け、スペシャルゲストとして歌手の高橋洋子さんが登壇。

「迎撃要塞都市 ハウステンボス」の幕開けを盛大に祝う特別なイベントとなりました。

ハウステンボス「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」オープニングセレモニー

開催日：2026年4月22日

時間：13:00〜13:40頃

会場：ハウステンボス(長崎県佐世保市)

登壇者：高村光太郎（ハウステンボス 代表取締役社長執行役員 CEO）、高橋洋子

4月24日の「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」オープンに先駆けて、記念すべきオープニングセレモニーが開催されました。

スペシャルゲストとして、歌手の高橋洋子さんが登壇しました。

高橋洋子さんによる「迎撃要塞都市 ハウステンボス」始動宣言を実施しています。

さらに、海上自衛隊佐世保音楽隊による演奏も披露され、会場を華やかに盛り上げました。

海上自衛隊 佐世保音楽隊による演奏

セレモニーの冒頭では、海上自衛隊佐世保音楽隊による演奏が行われました。

迎撃要塞都市ハウステンボスの誕生を祝うにふさわしい素晴らしい演奏が披露され、幕開けを飾りました。

このセレモニーでの演奏にあたり、佐世保市と海上自衛隊佐世保地方総監部が協力しています。

会場には、宮島大輔佐世保市長、福田拓也海上自衛隊佐世保地方総監も駆けつけました。

ハウステンボス 代表取締役社長執行役員 CEO 高村光太郎 挨拶

続いて、ハウステンボスを代表し、高村光太郎代表取締役社長執行役員 CEOが登壇しました。

アトラクションの魅力や完成への思いについて、以下のように語ってくださいました。

皆さん、こんにちは。

いよいよハウステンボス、迎撃要塞都市としてのハウステンボスでのエヴァンゲリオンが明後日から始動いたします。

ハウステンボスでエヴァンゲリオンと聞いた時に、なぜと思った方もいらっしゃると思いますが、正直素晴らしい体験になっています。

エヴァンゲリオンという作品自体、30年にわたって世界で日本で愛されてきたたくさんのファンがいる作品だと思います。

ハウステンボスで表現することに対しての一定のプレッシャーがありましたが、出来上がったもの自体は、ファンの方にもすごく楽しんでいただけるものになっていると思います。

初めて作品に触れる方についても、新しい素敵な感動がお届けできるようなものになっていると思います。

エヴァンゲリオンという作品の深さを知っている人からするとより深い体験になり、初めて触れる方にとっても新しい出会いや感動が訪れる瞬間を作れるものになると思っています。

アトラクションに乗っていただいてからのお楽しみではありますが、長崎・佐世保を感じていただける要素も入っています。

アトラクションの一部で、エヴァンゲリオンの世界はもちろん、目の前に広がる大村湾の美しさにも触れていただける瞬間があります。

この土地の風景の素晴らしさとエヴァンゲリオンの素晴らしさが融合して、ハウステンボスでしか味わえない体験になっていると思います。

素晴らしい作品を作り上げるために、カラーの皆さんをはじめ、たくさんの方にご協力いただきお礼を申し上げます。

エヴァンゲリオンが加わることによって、皆さんのハウステンボスの体験が本当に素晴らしいかけがえのないものになると思っています。

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スペシャルゲスト 歌手 高橋洋子 トークセッション

エヴァンゲリオン・ザ・ライドをはじめとする迎撃要塞都市ハウステンボスのオープンを祝い、スペシャルゲストとして歌手の高橋洋子さんが登場しました。

ハウステンボスには今回で3回目の来場になるとのこと。

初めて訪れた時の思い出や、今回のアトラクションについて、以下のように熱く語ってくださいました。

初めて来た時はとても若い頃でしたので、こんなに素敵な異国を感じる場所があるんだとドキドキワクワクしたのを覚えています。

エヴァンゲリオンは1995年10月4日にスタートしまして、あれから30年、本当にあっという間でした。

31年目に入りまして、全く違った世界観が見れるのではないかなというワクワク感でまいりました。

実は私、一足先に体験させていただきました。

言いたいけどもう全部言えない、こんな気持ちを皆さんに早く乗っていただいて分かち合いたいです。

エヴァンゲリオンを知らない人が体験してもめちゃくちゃ楽しめると思いますし、私は過去一大好きなアトラクションになりました。

ぜひご体験いただいて、一緒に語り合う日を作れたらいいなと思っています。

「迎撃要塞都市ハウステンボス」始動宣言

トークセッションの後は、4月24日のグランドオープンに先駆けて、会場の全員でお祝いする始動宣言が行われました。

参加者は応援うちわを掲げ、一体感に包まれます。

高橋洋子さんの掛け声に合わせ、全員で声を揃えました。

迎撃要塞都市ハウステンボス！

力強い掛け声に続いて、会場全体で「始動！」と声を合わせ、記念すべき瞬間を迎えました。

ハウステンボスが総力を挙げて届ける、桁違いの迫力と興奮の幕開けの瞬間をファンとともにお祝いする特別なセレモニーとなりました。

圧倒的なクオリティで描かれるエヴァンゲリオンの世界と、長崎の美しい風景が融合した新しい体験が待っています。

ハウステンボス「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」オープニングセレモニーの紹介でした。

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