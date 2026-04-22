ミスタードーナツから、氷のシャリシャリ感とフルーツなどの具材感にこだわったもぐもぐ食感が新感覚のドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」が登場。

「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」と「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」の2種類がラインナップされます☆

ミスタードーナツ「シャリもぐフルーツフローズン」

価格：テイクアウト 各680円（税込）／イートイン 各693円（税込）

販売期間：2026年4月27日（月）〜9月下旬予定（順次販売終了予定）

※一部地域のショップでは先行販売をしています

対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

※ミスドネットオーダーでも注文可能です

ミスタードーナツから、新感覚ドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」2種が期間限定で登場！

「シャリもぐフルーツフローズン」は世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンクです。

これからの季節にぴったりなフルーツ味の氷のシャリシャリ食感と、果肉やフルーツゼリーをミックスした具材の大きさにこだわったことで、もぐもぐとした満足感も楽しめます☆

シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ

香港の定番デザートであるヨンジーガムロをヒントに開発された「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」

具材に使用したパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーのもぐもぐ食感と、マンゴー味の氷のシャリシャリ食感に、隠し味でココナッツミルクを加えています。

マンゴーのまったりとした甘さと、グレープフルーツのさっぱりとした酸味や苦味を感じられる味わいです。

※ヨンジーガムロとは：マンゴーやグレープフルーツなどの果物とタピオカを、ココナッツミルクやマンゴーソースと一緒に食べる香港の定番デザートです。

シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ

「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」は台湾の定番デザートであるフォンリービンをヒントに開発したドリンク。

具材感のある角切りパイナップルとパインゼリー、ナタデココのもぐもぐ感と、パイン味の氷のシャリシャリ食感で、フルーツの味わいを感じられるすっきりとした味わいに仕上げられています。

※フォンリービンとは：パイナップルを材料としたかき氷で、パイナップルジュースのような甘さが特徴の台湾の定番デザートです。

ドーナツとの相性もぴったりの、暑い季節にぴったりの新感覚フローズンドリンク！

「シャリもぐフルーツフローズン」2種は、全国のミスタードーナツ全店にて2026年4月27日（月）より期間限定で登場します。

※小さいお子さんや年配の方など、喉に詰まる恐れがありますので注意ください

※稀に果皮や種が混入する場合がありますが、品質上の問題はありません

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