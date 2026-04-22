きょうは西からゆっくり天気は下り坂に向かいます。九州では午後は次第に雨が降り出してきそうなので、お出かけの際に降っていなくても傘があるとよさそうです。

【画像で見る】あすは東日本も雨 雨の降り出す時間は？ 22日（水）正午〜24日（金）午前6時までの雨の予想

西から雨雲が東進

低気圧が接近する影響で、九州は午後、雨になるでしょう。夕方になると中国地方でも雨になりそうです。夜は四国でも雨が降り出してきそうです。一方、北日本や東日本、近畿地方では晴れて青空が広がる所が多いでしょう。きょうも黄砂が予想されていますが、濃度は低い見込みです。北海道の東部では上空の寒気の影響で不安定な天気で、晴れていても急な雨や雷雨にお気をつけください。

過ごしやすい陽気続く

日中の最高気温は北日本ではきのうより高く、札幌でも16℃まで上がるでしょう。仙台は24℃まで上がって、今年一番の暑さになりそうです。関東から九州はきのうと同じで過ごしやすい陽気が続くでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：12℃

青森 ：19℃ 盛岡：21℃

仙台 ：24℃ 新潟：23℃

長野 ：24℃ 金沢：26℃

名古屋：23℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：22℃

広島 ：21℃ 松江：22℃

高知 ：23℃ 福岡：22℃

鹿児島：25℃ 那覇：27℃

あすは東日本も雨 雨の降り出す時間は？

あすは低気圧が日本の南岸を東へ進む見込みです。半日で1000キロくらい東へ移動するので、あさ、九州付近にある低気圧は夜には関東まで進むでしょう。広範囲で雨になり、強く降る所もありそうです。雨の降り出す時間帯は、近畿ではあす明け方、東海はあす昼前、関東はあす昼過ぎになりそうです。夜は関東で雨のピークになり、ザーザー降りの雨になりそうです。沿岸部では風も強く、傘をさしても濡れるような降り方をしそうですので、ご注意ください。