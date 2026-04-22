【2026年GW】人気映画を自由に鑑賞できる屋外上映イベント「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026」4月28日より開催

株式会社東急レクリエーションの運営により、渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段にて、2026年4月28日（火）から5月10日（日）までの13日間、人気映画全29作品を自由に鑑賞できる「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK（渋谷ストリームシアターウィーク）2026」が開催される。

今年の見所は、近年の話題作・ヒット作から、懐かしの名作、隠れた傑作まで、バラエティに富んだラインナップ。

大ヒットミュージカル『ウィキッド ふたりの魔女』や、先日の第98回アカデミー賞で主演男優賞、脚本賞、撮影賞、作曲賞の4部門を受賞した『罪人たち』などの上映が予定されている。

ほかにも、初の取り組みとして渋谷区立猿楽小学校の授業と連携した『この世界の片隅に』の上映会も行われる予定だ。

【開催概要】

「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2026」

【開催日程】4月28日（火）〜5月10日（日）

【上映時間】

4月28日（火）／19：00上映開始（1日１回上映）4月29日（水・祝）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）4月30日（木）〜5月１日（金）／19：00上映開始（1日１回上映）5月2日（土）〜5月6日（水・祝）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）5月7日（木）／13：15、19：00上映開始（1日2回上映）5月8日（金）／19：00上映開始（1日１回上映）5月9日（土）／13：00、16：00、19：00上映開始（1日3回上映）5月10日（日）／13：00、16：00上映開始（1日2回上映）

【開催場所】渋谷ストリーム前 稲荷橋広場・大階段

【住所】〒150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号

【アクセス】東横線・田園都市線、半蔵門線・副都心線「渋谷駅C2出口」直結山手線、埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅 新南口」直結

【入場料】入場・観覧無料

【上映作品】※★…日本語吹替版にて上映、その他…日本語字幕版にて上映 ※上映順に記載

『ウィキッド ふたりの魔女』『はたらく細胞』『カメラを止めるな！』『サマーウォーズ』『オーシャンズ11』『オーシャンズ8』『スーパーマン』『アイネクライネナハトムジーク』『ブレット・トレイン』『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』『ツーリスト』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『モンスター・ホテル』★『アダムス・ファミリー2』★『ビートルジュース ビートルジュース』『劇場版スマーフ おどるキノコ村の時空大冒険』★『野生の島のロズ』★『ジュラシックワールド 復活の大地』『ヒックとドラゴン（実写版）』★『最強のふたり』『ガタカ』『この世界の片隅に』『366日』『片思い世界』『グーニーズ』『ノッティングヒルの恋人』『罪人たち』『バーレスク』『グリーンブック』

【主催】渋谷ストリーム

【運営】株式会社東急レクリエーション

【関連サイト】https://shibuyastream.jp/event/eventdetail/?cd=000209