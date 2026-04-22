「これはモテちゃうやつ！」本田紗来、“大学コーデ”で美脚を披露！「スタイル良すぎでしょぉぉぉ！」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは4月21日、自身のInstagramを更新。“大学コーデ”を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】本田紗来の美脚が際立つ“大学コーデ”
ファンからは「かわいすぎるーー」「これはモテちゃうやつ！」「脚キレイだなぁ」「足ほっそい」「スタイル良すぎでしょぉぉぉ！」「これからたくさん大学コーデ載ると思うと思うと嬉しい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】本田紗来の美脚が際立つ“大学コーデ”
「脚キレイだなぁ」「足ほっそい」本田さんは「大学コーデ」と紹介し、2枚の全身ショットを投稿。ツイード生地のセットアップを主体としたコーディネートです。ショートパンツからすらりとした美しい脚が見えており、スタイルの良さが際立っています。
「入学式の時の写真」も公開19日の投稿では「入学式の時の写真」を公開した本田さん。フォーマルな黒いスーツ姿ですが、大きな白いリボンが女性らしさを引き立たせています。ファンからは「可愛すぎて目立ちすぎる」「フォーマルな装いも素敵ですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)