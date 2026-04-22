「どこを治すのよ」矢口真里、43歳で美容医療デビュー「これ以上可愛くなるの？」「お肌綺麗だし美人」
元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは4月20日、自身のInstagramを更新。美容医療を始めたことを報告し、施術中の様子や医師とのツーショットを公開しました。
【写真】施術中“ドアップ”の矢口真里
コメントでは「とってもお顔が小さくてお人形さんのよう」「どこを治すのよ」「これ以上可愛くなるの？」「充分可愛いしお綺麗だけど、努力する姿も素敵です」「もう既に可愛いのにもっと可愛くなっちゃうじゃーん!!」「こんなに可愛くて美人でも悩みああるんだね なんか親近感」「お肌綺麗だし美人」「むしろドアップ嬉しいです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】施術中“ドアップ”の矢口真里
「努力する姿も素敵です」矢口さんは「突然のドアップ失礼しますw 矢口真里４３歳、遂に美容医療始めました！！」と報告し、3枚の写真を投稿。1枚目は施術中のアップショットで、機器を顔に当てている様子が見られます。2枚目は、マスクをした矢口さんと医師のツーショットです。3枚目は施術中に目を閉じてリラックスしている姿で、肌の美しさがよく分かります。効果については「次の日からかなり実感あります 顔の引き締まりや首の横線とかマジでびっくり！！早くやれば良かったと少々後悔しております」と語りました。
「久しぶりにしっかりめのポニーテール」3月26日には「久しぶりにしっかりめのポニーテールして頑張った日」と、自撮りショットを公開していた矢口さん。ポニーテールがとても似合っていて、かわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)