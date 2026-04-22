「もはや衝撃映像」“巨人”チェ・ホンマン×“剛腕”マ・ドンソク、規格外の2ショットに驚愕の声

韓国が誇る「剛腕」と「巨人」が並び立つ、圧巻の光景が大きな話題を呼んでいる。

俳優のマ・ドンソクは4月22日、自身のインスタグラムを更新。

【画像】チェ・ホンマン、日本人女性をビンタ

「BIG PUNCH」という短い言葉とともに、一枚の写真と動画を投稿した。そこに写っていたのは、彼が運営するボクシングジムでトレーニングを共にする、元格闘家のチェ・ホンマンの姿だ。

2m18cmという圧倒的な体格を誇るチェ・ホンマンの隣では、あの屈強なマ・ドンソクでさえも、まるでキッズサイズに見えてしまう。しかし、ファンの視線が釘付けになったのはその体格差だけではない。2人が力強く握った拳は、身長差を超越してほぼ同じほどの巨大さを誇っており、まさに「剛腕対決」の様相を呈している。

（写真＝マ・ドンソクInstagram）

この規格外の2ショットに対しては、「チェ・ホンマン、『犯罪都市』の次なる最強ヴィランとして出てほしい」「この二人がタッグを組んだら文字通り無敵だろう」「ドンソク兄さんがこんなに小さく見えるなんて、もはや衝撃映像だ」「拳のデカさが異常すぎる！ まさにビッグパンチ」などと、驚きと期待の声が入り混じっている。

映画界と格闘技界を代表する2人の“怪物”が見せた豪華な共演は、まさに「BIG PUNCH」の名にふさわしい、見る者を圧倒する強烈なエネルギーを放っている。