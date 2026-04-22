ＡＡＡの與真司郎（３７）、宇野実彩子（３９）が２２日、都内で行われたサロン販売品「＆ｈｏｎｅｙ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」誕生記念発表会に登壇した。

與は「ブロンドにしたのが昨日なんですけど。６〜７年ぶりぐらいにブリーチをして」と黒髪からイメージチェンジした新ヘアで登場。「（ブリーチは）やっぱり痛むじゃないですか。でも、この商品を使ったら全然大丈夫」とサロン専用となる同商品のトリートメント効果を実感していた。

この日は、２３年７月に歌手活動再開後は初となる、ソロのフルアルバムとなる「ＴＨＩＳ ＩＳ ＨＯＷ Ｉ ＭＡ」の発売日。「本当に自分のセクシュアリティをカミングアウトして初なので。自分の経験とか思っていることを歌詞と曲に乗せられた。そこはだいぶ違う。１曲１曲、深く曲をつくれた」と手応えを口にした。

與は２３年に歌手活動再開を発表したファンミーティングで、自身がゲイであることを告白。大きな話題となった。「自分らしく生きてほしいなっていう思いがすごく詰まっているアルバム。ファンの方にもたくさん助けられた。それをお返しできたら良いなと」と新アルバムに込めた思いを明かしていた。