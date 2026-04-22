櫻井優衣・松本かれん＆桜庭遥花“PiKi”「オキコレ2026」アーティストライブ決定 なごみら追加出演者発表
【モデルプレス＝2026/04/22】6月20日に沖縄サントリーアリーナにて開催される『OKINAWA COLLECTION2026』（略称：オキコレ2026）より、追加出演者が発表された。
【写真】26歳アイドル「普段よりも幼く見えて可愛い」新鮮なデコ出し姿
ゲストモデルとして、雑誌やブランドのキャンペーンモデルとして活躍し、自身がプロデュースするコスメブランド「GENTY」も話題を呼んでいるなごみの出演が決定。また、ゲストには、YouTubeで発信する“整形級メイク”が国内外から注目を集めるビューティークリエイター・GYUTAE（ギュテ）、唯一無二のキャラクターと既成概念に囚われない発信で同世代から絶大な支持を集めるとうあ、透明感溢れるビジュアルと等身大のライフスタイルが支持されるハルカの出演も発表された。SNSを中心に影響力を持つ、今をときめく豪華ゲストたちが沖縄の地に集結する。
アーティストライブには、FRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、昨年2025年9月にソロデビューを果たした櫻井優衣の出演が決定。さらに、昨年の「オキコレ2025」のステージでデビューを飾った、FRUITS ZIPPERのピンク担当・松本かれんとCUTIE STREETのピンク担当・桜庭遥花によるユニットPiKiが1年ぶりにオキコレのステージへ帰還。ソロとして、そしてユニットとして披露される、2組のスペシャルなパフォーマンスも見どころだ。
2024年から本イベントのMCを務めるこーくんが、3年連続でMCに決定。今年も軽快なトークで会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
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◆「オキコレ2026」追加出演者発表
ゲストモデルとして、雑誌やブランドのキャンペーンモデルとして活躍し、自身がプロデュースするコスメブランド「GENTY」も話題を呼んでいるなごみの出演が決定。また、ゲストには、YouTubeで発信する“整形級メイク”が国内外から注目を集めるビューティークリエイター・GYUTAE（ギュテ）、唯一無二のキャラクターと既成概念に囚われない発信で同世代から絶大な支持を集めるとうあ、透明感溢れるビジュアルと等身大のライフスタイルが支持されるハルカの出演も発表された。SNSを中心に影響力を持つ、今をときめく豪華ゲストたちが沖縄の地に集結する。
◆櫻井優衣＆PiKi、アーティストライブに出演決定
アーティストライブには、FRUITS ZIPPERのメンバーとして活動し、昨年2025年9月にソロデビューを果たした櫻井優衣の出演が決定。さらに、昨年の「オキコレ2025」のステージでデビューを飾った、FRUITS ZIPPERのピンク担当・松本かれんとCUTIE STREETのピンク担当・桜庭遥花によるユニットPiKiが1年ぶりにオキコレのステージへ帰還。ソロとして、そしてユニットとして披露される、2組のスペシャルなパフォーマンスも見どころだ。
◆こーくん「オキコレ」3年連続でMCに
2024年から本イベントのMCを務めるこーくんが、3年連続でMCに決定。今年も軽快なトークで会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
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