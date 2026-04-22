モデルでタレントの鈴木奈々さんが2026年4月21日、体型の変化を伝えるビフォーアフター写真をインスタグラムで公開し、「とても素敵」などと絶賛されている。

「154センチ今は52キロ」

鈴木さんはインスタで、自身がアンバサダーを務めるバストケアブランド「LUNA」のナイトブラを着用し、くびれたウエストがあらわな写真を2枚披露した。投稿文では、

「左の私が50キロ、右の私が46キロです！

比べてみたら体型変わったよね どっちの自分も好き」

と説明し、「154センチ今は52キロ」と赤裸々に伝えた。これは身長と体重で算出される肥満度の指標でみるとBMI21.9で、標準値の22に近い。

投稿のコメント欄には、「どちらの鈴木奈々さんも超絶かわいくてスタイルも抜群に良くてとても素敵です」「美しい」「なーちゃんはいつでもどんな角度でも可愛い」といった声が寄せられている。

なお、鈴木さんは6日に「最近ムチムチって言われるんだけどムチムチかな？私は今の体型嫌いじゃない！笑笑 健康的でしょ」とも投稿していた。